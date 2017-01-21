Пензенская делегация принимает активное участие в XVI съезде партии «Единая Россия»

Съезд собрал более трех тысяч человек: делегатов, представителей профильных министерств и ведомств, общественных организаций, депутатов фракции «Единая Россия», главных редакторов и журналистов федеральных и региональных СМИ.

Съезд открылся работой семи дискуссионных площадок. Темы, которые сегодня активно обсуждают делегаты съезда – «Экономика роста и благосостояния», «Здоровое будущее», «Социальная политика», «Умная сила и культурное лидерство», «Качество государства», «Аграрная сверхдержава», «Быть хозяином в собственном доме».

Делегаты из Пензенской области приняли участие в роаботе всех площадок. Им есть что сказать по каждой из обозначенных на съезде тем, поскольку среди них есть врачи, учителя, общественные деятели и политики со стажем.

В числе представителей от Пензенской области - секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», Председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин, руководитель регионального исполкома Юрий Дворянинов, депутат Государственной Думы 7 созыва Сергей Есяков, член Генерального совета Партии Елена Пугачева и секретари первичных отделений партии «Единая Россия».

«Съезд является важным политическим событием в жизни страны. Наши делегаты получили прекрасную возможность высказать свою позицию. Они поделились опытом работы своих первичных отделений, выказали предложения по усовершенствованию нормативно-правовой базы во всех сферах, задали вопросы руководителям министерств, ведомств, модераторам площадок. Я уверен, что они после съезда обязательно поделятся со своим коллегами своими впечатлениями от услышанного здесь. Сегодня на площадке, где я был - «Качество государства», как раз говорили про те требования, которые касаются совершенствования нашего законодательства на региональном и федеральном уровнях. В ходе беседы не раз было подчеркнуто, что качество жизни населения остается приоритетным направлением в работе Партии», - сказал Валерий Лидин.

В работе дискуссионной площадки «Экономика роста и благосостояния» принял участие депутат фракции «Единая Россия» Государственной Думы РФ, Первый заместитель председателя Комитета по энергетике Сергей Есяков.

«Сегодняшнее событие имеет две важных цели. Первая – организационного характера: мы выбираем высшее руководство партии. Вторая связана с определением будущего нашей страны: на семи дискуссионных площадках обсуждаются важные сферы нашей жизни, - отметил депутат, избранный от Пензенской области. - Если же подводить итоги работы состава партии, который избирался пять лет назад, то, на мой взгляд, главное достижение – рост доверия людей к Партии. Недавние выборы в Государственную Думу только подтвердили это.Все понимают, что время сейчас непростое: ситуация в экономике, в международной политике сложная. И в этих условиях сохранить высокую степень доверия среди граждан – большое достижение».

Руководитель фракции «Единая Россия» Законодательного Собрания Пензенской области Вадим Супиков поделился впечатлениями о дискуссии, развернувшейся на площадке «Качество государства».

«На площадке речь шла о народном контроле, об ответственности партии за принятое решение. Особо подчеркнули важность предоставления населению качественных услуг. Даже рассматривалась возможность внедрения системы наказаний за невыполнение этого требования, - рассказал Вадим Супиков. - Ещё одна тема – защита интересов инвесторов. Сегодня по инициативе Президента населению страны активно предоставляются земли, в том числе, и для предпринимательской деятельности. Если в течение пяти лет проект успешно действует, земля переходит в собственность. Все сегодняшние наработки мы обязательно примем к сведению в нашей законодательной деятельности».

Делегация Пензенской области продолжит свою работу на XVI съезде партии «Единая Россия» в воскресенье, 22 января. Завтра состоится пленарное заседание съезда, в котором примет участие председатель партии Дмитрий Медведев. Он пообщается с модераторами тематических площадок и выступит с политическим докладом.