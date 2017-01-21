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В ночь на 22 января запланировано продолжить вывоз снега с городских территорий
Сегодня в Пензе
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Как сообщил начальник Департамента ЖКХ города Пензы Андрей Скрипкин, в субботу, 21 января, МУП «Пензадормост» осуществлял очистку от снега тротуаров по улице Окружной с использованием ручного труда. Силами предприятия был организован вывоз снега, в том числе с остановок общественного транспорта, по улицам Некрасова, Кривозерье, Окружной, Карпинского, Калинина. Кроме того, проводились работы по устранению аварийных разрушений на мостовых сооружениях.
Как сообщил начальник Департамента ЖКХ города Пензы Андрей Скрипкин, в субботу, 21 января, МУП «Пензадормост» осуществлял очистку от снега тротуаров по улице Окружной с использованием ручного труда. Силами предприятия был организован вывоз снега, в том числе с остановок общественного транспорта, по улицам Некрасова, Кривозерье, Окружной, Карпинского, Калинина.
Кроме того, проводились работы по устранению аварийных разрушений на мостовых сооружениях.
Новость: Администрация города Пензы 21 января 2017
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