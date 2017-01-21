В ночь на 22 января запланировано продолжить вывоз снега с городских территорий

Как сообщил начальник Департамента ЖКХ города Пензы Андрей Скрипкин, в субботу, 21 января, МУП «Пензадормост» осуществлял очистку от снега тротуаров по улице Окружной с использованием ручного труда. Силами предприятия был организован вывоз снега, в том числе с остановок общественного транспорта, по улицам Некрасова, Кривозерье, Окружной, Карпинского, Калинина.

Кроме того, проводились работы по устранению аварийных разрушений на мостовых сооружениях.

