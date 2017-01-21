Правила содержания информационных конструкций в городе Пензе

В Пензе проведен рейд с целью выявления рекламных конструкций, размещенных без учета Правил благоустройства, соблюдения чистоты и порядка в городе.

В состав комиссии вошли глава администрации Железнодорожного района Олег Денисов, директор МКУ «Рекламная служба города» Алексей Никулин, сотрудники администрации района и рекламной службы города. Участники рейда провели мониторинг объектов коммерческой недвижимости, расположенных на территории Железнодорожного района.

По факту выявленных нарушений с предпринимателями была проведена разъяснительная работа по вопросу приведения информационных конструкций в соответствие с «Правилами содержания информационных конструкций в городе Пензе». Работа в данном направлении с собственниками зданий и арендаторами помещений будет продолжена.

Напомним, что с 1 января 2017 года вступило в силу решение Пензенской городской Думы от 27.05.2016 N 468-22/6 в части содержания информационных вывесок и конструкций.

Информационные вывески и конструкции, не содержащие рекламной информации и являющиеся идентификатором места расположения организаций, в городе Пензе должны размещаться в соответствии с ПРАВИЛАМИ БЛАГОУСТРОЙСТВА, СОБЛЮДЕНИЯ ЧИСТОТЫ И ПОРЯДКА В ГОРОДЕ ПЕНЗЕ.

За не соблюдения правил благоустройства, соблюдения чистоты и порядка в городе Пензе предусмотрены штрафы в соответствии с Кодексом административной ответственности Пензенской области. Все материалы, доступны на официальном сайте администрации города (http://penza-gorod.ru/line_of_activity/advertising/pravila-soderzhaniya-informatsionnykh-konstruktsiy-v-gorode-penze/). Материалы содержат стандартизированные правила размещения информации. В случае невозможности или не согласия по адекватным причинам с правилами, собственник может обратиться в Управление градостроительства и архитектуры для согласования индивидуального «паспорта наружной отделки фасада» своего здания с учетом «зеленых зон» размещения информационных конструкций.