Осуществлен контроль за зимним содержанием городских территорий

В Железнодорожном районе глава администрации района Олег Денисов и его заместитель Михаил Сарафанников с участием директоров управляющих организаций осмотрели центральную часть города. В маршрут обхода вошли улицы Московская, Суворова, Чехова, Володарского и Октябрьская. В ходе рейда руководителям управляющих компаний ООО «Железнодорожная» и ООО «МУП Железнодорожного района» выданы предписания о необходимости организации работ по ликвидации снежно-ледяных образований с кровель многоквартирных жилых домов и обработке тротуаров, входных групп противогололедными средствами. Также поручено убрать оставшиеся после новогодних праздников ели с внутридворовых территорий.

Администрацией Первомайского района совместно с Управлением ЖКХ г. Пензы и управляющими компаниями проведен обход внутриквартальных придомовых территорий в микрорайоне «Гидрострой». Было проверено состояние подъезных путей к многоквартирным домам, пешеходных дорожек, контейнерных площадок. Зафиксировано отсутствие сосулек на кровлях по улицам Экспериментальной, Пушанина, Терновского. Отмечено, что осуществлен вывоз хвойных деревьев с контейнерных площадок по Мира, 16 и 70, Ленинградской, 8а. В целом, для очистки внутридворовых территорий от наледи и снега, для обработки дорожек и тротуаров песко-соляной смесью управляющие компании района сегодня задействовали 183 дворника и 7 единиц техники. По результатам проверки состояние внутридомовых территорией комиссией признано удовлетворительным, выявлены незначительные недостатки, которые будут устранены в течение дня.

В Ленинском районе проконтролировали благоустройство в районе улиц Карла Маркса, Московской, Володарского, Кураева, М.Горького. В мероприятии приняли участие сотрудники администрации района, закрепленные за указанными улицами, председатели ряда ТСЖ, руководитель УК ООО «МУП Ленинского района».

В ходе рейда выявлено пять фактов нарушений правил благоустройства со стороны владельцев объектов торговли. Лица, допустившие нарушения, приглашены в администрацию района для рассмотрения вопроса о составлении протоколов об административном правонарушении. При осмотре объектов обслуживания УК ООО «МУП Ленинского района» выявлены два многоквартирных дома, на территории которых не проведены работы по очистке кровель от снежно-ледяных образований по ул. Володарского, 31, Московской, 36. По данным фактам управляющей компании выдано уведомление о незамедлительном проведении работ.