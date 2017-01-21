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Cтартовала очередная общегородская акция по сбору вещей, бывших в употреблении
Сегодня в Пензе
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Cтартовала очередная общегородская акция по сбору вещей, бывших в употреблении. Акция началась одновременно во всех 4 районах города в 11 часов. Пункты приема вещей размещались по адресам: Железнодорожный район: ул. Антонова, д. 47 (рядом с магазином «Караван») Ленинский район: ул. Кулакова, д.1 (во дворе дома) Октябрьский район: пр. Строителей, д. 172 (рядом с магазином «Весна»); 1-й Онежский проезд, д. 4 (рядом с ТЦ «Онежский». Первомайский район: ул. Терновского, д. 183 (рядом с ТЦ «Куб») Уже до начала акции в местах расположения пунктов приема вещей собрались жители микрорайонов. Они принесли одежду и обувь, много детских вещей. Акция продолжалась до 14 часов. По предварительным итогам в акции приняли участие более 160 горожан, собрано более 2152 единиц одежды и обуви. Все собранные вещи будут переданы жителям города, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Проведение подобных мероприятий будет продолжено. Выражаем благодарность всем неравнодушным жителям города Пензы, принявшим участие в акции.
Cтартовала очередная общегородская акция по сбору вещей, бывших в употреблении. Акция началась одновременно во всех 4 районах города в 11 часов.
Пункты приема вещей размещались по адресам:
Железнодорожный район:
ул. Антонова, д. 47 (рядом с магазином «Караван»)
Ленинский район:
ул. Кулакова, д.1 (во дворе дома)
Октябрьский район:
пр. Строителей, д. 172 (рядом с магазином «Весна»);
1-й Онежский проезд, д. 4 (рядом с ТЦ «Онежский».
Первомайский район:
ул. Терновского, д. 183 (рядом с ТЦ «Куб»)
Уже до начала акции в местах расположения пунктов приема вещей собрались жители микрорайонов. Они принесли одежду и обувь, много детских вещей. Акция продолжалась до 14 часов.
По предварительным итогам в акции приняли участие более 160 горожан, собрано более 2152 единиц одежды и обуви.
Все собранные вещи будут переданы жителям города, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Проведение подобных мероприятий будет продолжено. Выражаем благодарность всем неравнодушным жителям города Пензы, принявшим участие в акции.
Новость: Администрация города Пензы 21 января 2017
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