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 Воскресенье, 22 января 2017
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Cтартовала очередная общегородская акция по сбору вещей, бывших в употреблении
Сегодня в Пензе
 

Cтартовала очередная общегородская акция по сбору вещей, бывших в употреблении. Акция началась одновременно во всех 4 районах города в 11 часов.

Пункты приема вещей размещались по адресам:

Железнодорожный район:

ул. Антонова, д. 47 (рядом с магазином «Караван»)

Ленинский район:

ул. Кулакова, д.1 (во дворе дома)

Октябрьский район:

пр. Строителей, д. 172 (рядом с магазином «Весна»);

1-й Онежский проезд, д. 4 (рядом с ТЦ «Онежский».

Первомайский район:

ул. Терновского, д. 183 (рядом с ТЦ «Куб»)

Уже до начала акции в местах расположения пунктов приема вещей собрались жители микрорайонов. Они принесли одежду и обувь, много детских вещей. Акция продолжалась до 14 часов.

По предварительным итогам в акции приняли участие более 160 горожан, собрано более 2152 единиц одежды и обуви.

Все собранные вещи будут переданы жителям города, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Проведение подобных мероприятий будет продолжено. Выражаем благодарность всем неравнодушным жителям города Пензы, принявшим участие в акции.

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