В феврале 2017 года областной Центр развития творчества детей и юношества проводит областную экологическую акцию «Летопись добрых дел по сохранению природы». Акция проводится в рамках региональной экологической акции по сохранению природы родного края «Природа губернии – моя забота!» в целях развития интереса у подростков в деле сохранения и приумножения природных богатств своего родного края.

В акции примут участие группы учащихся образовательных организаций в возрасте 12-18 лет, которые разработали и реализовали (или реализуют) экологический проект в течение учебного года (или ряда лет).

Тематические направления проектов:

• экологическое благополучие места проживания;

• экологическое благополучие территории образовательной организации;

• сохранение водных экосистем;

• сохранение наземных экосистем;

• экологическое просвещение и распространение природоохранных идей.

Срок подачи конкурсных материалов (на бумажных и электронных носителях) вместе с анкетой–заявкой до 16 февраля 2017 г. по адресу: 440026, г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 2, Центр развития творчества детей и юношества, отдел естественнонаучной деятельности. Тел. 8 (8412) 52-21-01, E-mail: oblsunpenza@mail.ru.