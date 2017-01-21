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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Воскресенье, 22 января 2017
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«Летопись добрых дел по сохранению природы - 2017»
Сегодня в Пензе
 

В феврале 2017 года областной Центр развития творчества детей и юношества проводит областную экологическую акцию «Летопись добрых дел по сохранению природы». Акция проводится в рамках региональной экологической акции по сохранению природы родного края «Природа губернии – моя забота!» в целях развития интереса у подростков в деле сохранения и приумножения природных богатств своего родного края.

В акции примут участие группы учащихся образовательных организаций в возрасте 12-18 лет, которые разработали и реализовали (или реализуют) экологический проект в течение учебного года (или ряда лет).

Тематические направления проектов:
•    экологическое благополучие места проживания; 
•    экологическое благополучие территории образовательной организации;
•    сохранение водных экосистем;
•    сохранение наземных экосистем;
•    экологическое просвещение и распространение природоохранных идей.

Срок подачи конкурсных материалов (на бумажных и электронных носителях) вместе с анкетой–заявкой до 16 февраля 2017 г. по адресу: 440026, г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 2, Центр развития творчества детей и юношества, отдел естественнонаучной деятельности. Тел. 8 (8412) 52-21-01, E-mail: oblsunpenza@mail.ru.

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