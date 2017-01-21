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Раиса Зебяркина выиграла конкурс на лучшее название нового бассейна
Сегодня в Пензе
 

На стадии завершения строительства спортивного сооружения, министерство физической культуры и спорта Пензенской области объявило конкурс на лучшее название нового бассейна в микрорайоне «Спутник».

Жительница этого района Раиса Зебяркина первая предложила дать название новому бассейну – «Дельфин» и выиграла конкурс.

20 января 2017года в торжественной обстановке заместитель министра физической культуры и спорта Пензенской области Сергей Никишин вручил победите

Новость: Министерство физической культуры и спорта Пензенской области 21 января 2017
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