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Раиса Зебяркина выиграла конкурс на лучшее название нового бассейна
Сегодня в Пензе
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На стадии завершения строительства спортивного сооружения, министерство физической культуры и спорта Пензенской области объявило конкурс на лучшее название нового бассейна в микрорайоне «Спутник». Жительница этого района Раиса Зебяркина первая предложила дать название новому бассейну – «Дельфин» и выиграла конкурс. 20 января 2017года в торжественной обстановке заместитель министра физической культуры и спорта Пензенской области Сергей Никишин вручил победите
На стадии завершения строительства спортивного сооружения, министерство физической культуры и спорта Пензенской области объявило конкурс на лучшее название нового бассейна в микрорайоне «Спутник».
Жительница этого района Раиса Зебяркина первая предложила дать название новому бассейну – «Дельфин» и выиграла конкурс.
20 января 2017года в торжественной обстановке заместитель министра физической культуры и спорта Пензенской области Сергей Никишин вручил победите
Новость: Министерство физической культуры и спорта Пензенской области 21 января 2017
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