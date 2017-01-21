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 Воскресенье, 22 января 2017
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Будут проведены работы по расчистке русла реки Суры
Сегодня в Пензе
 

По поручению губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области  Александр Москвин провел совещание по вопросу расчистки и дноуглубления русла реки Суры в черте города Пензы, в пятницу 20 января 2017 года.

В совещании приняли участие представители администрации города Пензы и Железнодорожного района, а также владельцы и эксплуатирующие организации инженерных коммуникаций, пересекающих русло реки.

В русле реки Суры происходит интенсивное отложение донных наносов, что способствует заилению реки. Уменьшилось гидравлическое сечение русла реки и, как следствие, уменьшилась её пропускная способность, качество воды.

В настоящее время осуществляется сбор материалов для разработки технического задания для подготовки проектно-сметной документации для проведения работ по расчистке. В ходе совещания обсуждались вопросы инженерных коммуникаций, возможные места донных отложений пересекающих русло реки Сура в черте города Пензы.

По итогам совещания предварительно определены участки русла реки, на которых планируется проведение работ, а также рассмотрены этапы вариантов работ по расчистке и дноуглублению русла реки Сура в черте города Пензы.

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