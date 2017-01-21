Рабочее совещание провел исполняющий обязанности главы администрации города Пензы Сергей Волков. В обсуждении вопросов приняли участие заместитель главы администрации Владимир Попков, главы районных администраций, руководители городских управлений и ведомств.

В первую очередь, главы районных администраций отчитались о результатах проведенных обходов территорий с целью проверки их зимнего содержания.

Одной из тем заседания стала эпидемиологическая ситуация по острым респираторным вирусным инфекциям, которая характеризуется текущим сезонным подъемом заболеваемости гриппом.

– По состоянию на 20 января на карантин закрыт 21 класс в 14 школах и полностью закрыта школа - интернат №1. Число отсутствующих обучающихся с симптомами ОРВИ и гриппа составляет 9,8 % от общего числа школьников, – сообщил начальник Управления образования города Пензы Юрий Голодяев.

– По распоряжению Роспотребнадзора в настоящее время введено ограничение на проведение массовых мероприятий, которое никак не влияет на образовательный процесс, – добавил Юрий Александрович.

Сергей Владимирович поинтересовался, какие меры профилактики предпринимаются в период подъема заболеваемости в образовательных учреждениях.

– Необходимо обеспечить условия для соблюдения температурного режима, режима проветривания помещений в отсутствие детей, организовать проведение влажных уборок с применением дезинфицирующих средств, а также усилить контроль за организацией горячего питания, – распорядился Сергей Волков.