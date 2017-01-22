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Итальянские органисты откроют фестиваль «Penza Fest»
Сегодня в Пензе
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С 17 февраля по 17 марта 2017 года пройдет II Фестиваль органной музыки «Penza Fest» - самый крупный органный проект «Пензаконцерта», который объединит на своей концертной площадке исполнителей из разных стран. У пензенцев есть уникальная возможность услышать органный дуэт. Музыканты представят программу «Римские каникулы вдвоем», посвященную 65-летнему юбилею выхода на экраны легендарного фильма «Римские каникулы» с участием Одри Хепберн. В Пензу органисты приедут впервые. В их исполнении прозвучат сочинения Генделя, Шуберта, Равеля, Франка, Регера, Бедара. Справки и заказ билетов по тел.: 48-38-65
С 17 февраля по 17 марта 2017 года пройдет II Фестиваль органной музыки «Penza Fest» - самый крупный органный проект «Пензаконцерта», который объединит на своей концертной площадке исполнителей из разных стран.
У пензенцев есть уникальная возможность услышать органный дуэт. Музыканты представят программу «Римские каникулы вдвоем», посвященную 65-летнему юбилею выхода на экраны легендарного фильма «Римские каникулы» с участием Одри Хепберн.
В Пензу органисты приедут впервые. В их исполнении прозвучат сочинения Генделя, Шуберта, Равеля, Франка, Регера, Бедара.
Справки и заказ билетов по тел.: 48-38-65
Новость: Управление культуры и архива Пензенской области 22 января 2017
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