Итальянские органисты откроют фестиваль «Penza Fest»

С 17 февраля по 17 марта 2017 года пройдет II Фестиваль органной музыки «Penza Fest» - самый крупный органный проект «Пензаконцерта», который объединит на своей концертной площадке исполнителей из разных стран.



Откроют фестиваль профессор консерватории имени Керубини во Флоренции, кафедральный органист собора Святой Анны в Риме Джованни Клавора Браулин и профессор Римской Академии Санта-Чечилия, кафедральная органистка собора Святых Иоахима и Анны в Риме Сюзанна Яначкова. Итальянские органисты выступят с двумя концертами, которые состоятся 17 февраля в 19.00 и 18 февраля в 14.00.

У пензенцев есть уникальная возможность услышать органный дуэт. Музыканты представят программу «Римские каникулы вдвоем», посвященную 65-летнему юбилею выхода на экраны легендарного фильма «Римские каникулы» с участием Одри Хепберн.

В Пензу органисты приедут впервые. В их исполнении прозвучат сочинения Генделя, Шуберта, Равеля, Франка, Регера, Бедара.

Справки и заказ билетов по тел.: 48-38-65