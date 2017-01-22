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«Веселый счет»
Сегодня в Пензе
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Для посетителей детского парка провели спортивную программу Ведущие провели для гостей парка занимательные конкурсы и эстафеты. Все ребята и взрослые с удовольствием рассказывали о своих любимых числах, выполняли интересные «счетные» задания, а также учили считалки и кричалки. Каждый получил огромный заряд бодрости, массу положительных эмоций и призы с изображением аттракционов парка.
Для посетителей детского парка провели спортивную программу
Ведущие провели для гостей парка занимательные конкурсы и эстафеты. Все ребята и взрослые с удовольствием рассказывали о своих любимых числах, выполняли интересные «счетные» задания, а также учили считалки и кричалки.
Каждый получил огромный заряд бодрости, массу положительных эмоций и призы с изображением аттракционов парка.
Новость: Администрация города Пензы 22 января 2017
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