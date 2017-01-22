«Веселый счет»

Для посетителей детского парка провели спортивную программу

Ведущие провели для гостей парка занимательные конкурсы и эстафеты. Все ребята и взрослые с удовольствием рассказывали о своих любимых числах, выполняли интересные «счетные» задания, а также учили считалки и кричалки.

Каждый получил огромный заряд бодрости, массу положительных эмоций и призы с изображением аттракционов парка.