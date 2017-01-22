Товары «с историей» могли приобрести пензенцы

По просьбе жителей города Пензы на улице Центральной, 1 была организована ярмарка по продаже товаров бывших в употреблении «Мода из комода».

Каждое воскресенье рано утром сюда приезжают те, кто желает продать товар «с историей». Пензенцы принесли на продажу одежду, посуду, предметы интерьера, быта, спорттовары и многое другое.

Цены на ярмарке минимальные, торг уместен. Следует отметить, что «блошиные рынки» есть практически в каждом городе не только России, но и в европейских странах. Этот вид торговой деятельности актуален во все времена.