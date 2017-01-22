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Товары «с историей» могли приобрести пензенцы
Сегодня в Пензе
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По просьбе жителей города Пензы на улице Центральной, 1 была организована ярмарка по продаже товаров бывших в употреблении «Мода из комода». Каждое воскресенье рано утром сюда приезжают те, кто желает продать товар «с историей». Пензенцы принесли на продажу одежду, посуду, предметы интерьера, быта, спорттовары и многое другое. Цены на ярмарке минимальные, торг уместен. Следует отметить, что «блошиные рынки» есть практически в каждом городе не только России, но и в европейских странах. Этот вид торговой деятельности актуален во все времена.
По просьбе жителей города Пензы на улице Центральной, 1 была организована ярмарка по продаже товаров бывших в употреблении «Мода из комода».
Каждое воскресенье рано утром сюда приезжают те, кто желает продать товар «с историей». Пензенцы принесли на продажу одежду, посуду, предметы интерьера, быта, спорттовары и многое другое.
Цены на ярмарке минимальные, торг уместен. Следует отметить, что «блошиные рынки» есть практически в каждом городе не только России, но и в европейских странах. Этот вид торговой деятельности актуален во все времена.
Новость: Администрация города Пензы 22 января 2017
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