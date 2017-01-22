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 Понедельник, 23 января 2017
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Силами МУП «Пензадормост» ведутся работы по санитарной уборке остановочных павильонов
Сегодня в Пензе
 

По сведениям начальника Департамента ЖКХ города Пензы Андрея Скрипкина, силами МУП «Пензадормост» ведутся работы по очистке от снега и санитарной уборке остановочных павильонов, обработке противогололедными материалами тротуаров.

Вывоз снега осуществляется с улиц Пацаева, Злобина и других объектов улично-дорожной сети областного центра.

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