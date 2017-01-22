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Силами МУП «Пензадормост» ведутся работы по санитарной уборке остановочных павильонов
Сегодня в Пензе
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По сведениям начальника Департамента ЖКХ города Пензы Андрея Скрипкина, силами МУП «Пензадормост» ведутся работы по очистке от снега и санитарной уборке остановочных павильонов, обработке противогололедными материалами тротуаров. Вывоз снега осуществляется с улиц Пацаева, Злобина и других объектов улично-дорожной сети областного центра.
По сведениям начальника Департамента ЖКХ города Пензы Андрея Скрипкина, силами МУП «Пензадормост» ведутся работы по очистке от снега и санитарной уборке остановочных павильонов, обработке противогололедными материалами тротуаров.
Вывоз снега осуществляется с улиц Пацаева, Злобина и других объектов улично-дорожной сети областного центра.
Новость: Администрация города Пензы 22 января 2017
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