Завод по производству пеллет открылся в Нижнеломовском районе

В Нижнеломовском районе Пензенской области состоялось открытие предприятия по производству пеллет мощностью 1000 тонн готовой продукции в месяц.



В запуске производства приняли участие Министр экономики Пензенской области Сергей Капралов, Министр промышленности, транспорта, инновационной политики и информатизации Пензенской области Михаил Торгашин, глава администрации Нижнеломовского района Николай Уракчеев.



Предприятие оснащено современным оборудованием, располагается на территории фанерного завода «Власть труда» и будет использовать отходы от производства завода, что позволит сохранить транспортные издержки в производственной цепочке.



Помимо пеллет планируется производство наполнителя для домашних животных и установка оборудования для переработки древесной муки.

Новость: Министерство экономики Пензенской области 22 января 2017