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 Понедельник, 23 января 2017
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Александр Самокутяев занял пост председателя Межрегиональной общественной организации «Пензенское землячество»
Сегодня в Пензе
 

В Московском доме национальностей прошла конференция Межрегиональной общественной организации «Пензенское землячество».

Открывая встречу, губернатор выразил уверенность в том, что она положит начало новой эпохе развития пензенского землячества, соответствующей духу времени и запросам жизни.

Он поблагодарил членов общественной организации за неравнодушие к судьбе родного края, помощь и поддержку в вопросах социального-экономического и культурного развития региона.

Иван Белозерцев рассказал собравшимся об успехах и проблемах, которые есть на территории Сурского края, подчеркнув, что решение многих вопросов происходит при активном личном участии выходцев из Пензенской области, ныне живущих и работающих в Москве и Московской области.

«Хочется развиваться, создавать условия для нормальной жизни наших граждан. Очень надеюсь на вашу поддержку, ваши предложения, вашу помощь и советы. Они нужны Пензенской области», - подчеркнул губернатор.

В ходе конференции участники обсудили вопросы деятельности землячества, внесли изменения в устав, а также избрали руководящий состав организации.

По предложению Ивана Белозерцева, которое было единогласно поддержано членами землячества, пост председателя занял летчик-космонавт, Герой России Александр Самокутяев.

«Избрав меня, вы оказали мне большое доверие, и я понимаю степень ответственности, которая ложится на меня. Мы все очень занятые люди, но не надо забывать о родной земле. Я не случайно выбрал позывной «Тарханы», - сказал Александр Самокутяев.

Заместителями председателя землячества были избраны Владимир Рузляев и Рашит Ижбердиев. Председателем ревизионной комиссии стал Иван Фирюлин.

Наиболее активные члены общественной организации в связи с ее 25-летним юбилеем, который отмечается в 2017 году, были награждены Благодарностями губернатора Пензенской области.

«Наши земляки всегда достигали высоких вершин в государственном управлении, в политике, в бизнесе, в здравоохранении и социальной сфере, в культуре, образовании и спорте. Вы - гордость Пензенской области и ее опора. Вы никогда не теряли связи с родной землей, за что от всех жителей региона я говорю вам большое спасибо», - резюмировал Иван Белозерцев.

Новость: Правительство Пензенской области 22 января 2017
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