Реализация новых партийных проектов в Пензенской области

Делегация области под руководством главы региона приняла участие в пленарном заседании съезда в Москве в воскресенье, 22 января 2017 года.

Партийный форум начался с оглашения председателем партии Дмитрием Медведевым приветствия Президента России Владимира Путина делегатам и гостям.

«Программа партии – это программа развития России. Это значит, что ваша деятельность должна быть ещё более ответственной и эффективной. Не сомневаюсь, что так и будет. «Единая Россия» никогда не почивала на лаврах. Любые ваши достижения становились стартом для движения вперёд», - подчеркнул Президент РФ.

Председатель партии Дмитрий Медведев, выступая с докладом, отметил, что за последние пять лет партия прошла большой путь, который не был простым.

«Политической системе, в которой работали партии до 2012 года, нужны были перемены, так как в обществе сформировался запрос на её изменение. Руководством страны в тот период было многое сделано для повышения конкурентности и открытости политической деятельности. «Единая Россия» начала меняться первой. Мы все вместе выстроили партию нового типа», - сказал председатель правительства страны.

Он обозначил ряд достижений и задач, в частности, по реализации уже существующих и новых партийных проектов.

Иван Белозерцев, комментируя повестку, обратил особое внимание на инициативы партии, воплощаемые в жизнь, в том числе и в Пензенской области.

«Для меня, как для губернатора, очень важно, что в рамках реализации партийных проектов «Единой России» продолжится финансование социально значимых региональных программ, в том числе и в нашей области – это строительство школ. Участие федерального центра в этом строительстве – большая помощь региону. Также для меня, как для губернатора, очень важно то, что Дмитрий Медведев подтвердил, что продолжится финансирование программы «Наш дом - наш двор» . Несколько лет назад мы приняли региональную программу развития дворовых территорий и выделяли средства их на благоустройство, но федеральная поддержка позволит значительно ускорить реализацию этой программы», - сообщил губернатор Пензенской области.

Он также добавил, что прозвучавший на съезде тезис о том, что любая власть должна быть открыта для людей, в настоящих условиях является важнейшим.

«Нужно больше встречаться с людьми, больше бывать во дворах, селах, поселках. И идти не туда, где все хорошо, а идти туда, где плохо. Где есть проблемы, которые волнуют наших граждан и которые нужно решать. И тогда и люди будут поддерживать партию «Единая Россия», как поддержали на выборах. Так что я нашим гражданам исключительно благодарен», - резюмировал Иван Белозерцев.