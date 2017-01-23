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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Понедельник, 23 января 2017
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Зоопарк - территория, свободная от курения
Сегодня в Пензе
 

Администрация МАУ «Пензенский зоопарк» доводит до сведения посетителей:

В соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона от 23.02.2013 г

№ 15 «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.05.2013г № 340н «Об утверждении требований к знаку о запрете курения и к порядку его размещения», в целях соблюдения прав граждан в сфере охраны здоровья и защиты от воздействия табачного дыма и последствий употребления табака, приказом от 12.01.2017 № 9/1-ОД «О запрете курения на территории зоопарка»

НА ТЕРРИТОРРИИ ЗООПАРКА, В ПОМЕЩЕНИЯХ ЗООПАРКА, НА ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЯХ КУРЕНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!

Для информирования посетителей на входах и территории зоопарка расположены знаки о запрете курения.

Зоопарк - территория, свободная от курения.

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