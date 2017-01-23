Ликвидирован пожар в Колышлейском районе

Поизошел пожар по адресу: Колышлейский район с.Трескино ул.Октябрьская. Сгорела кровля и выгорело внутри надворных построек. Для ликвидации последствий пожара привлекалось 13 человек, 3 единицы техники. Уважаемые жители Пензенской области! Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов. Берегите свое жилье и жизни от огня. Информационные материалы подготовлены ЦУКС ГУ МЧС России по Пензенской области. «Телефон доверия» ГУ МЧС России по Пензенской области 8(8412)681-112. Единый «телефон доверия» Центрального регионального центра МЧС России 8(499) 449-89-89. Новость: ГУ МЧС по Пензенской области 23 января 2017