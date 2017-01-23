Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Понедельник, 23 января 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
Ликвидирован пожар в Колышлейском районе
Сегодня в Пензе
 

Поизошел пожар по адресу: Колышлейский район с.Трескино ул.Октябрьская. Сгорела кровля и выгорело внутри надворных построек. Для ликвидации последствий пожара привлекалось 13 человек, 3 единицы техники.

Уважаемые жители Пензенской области! Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов. Берегите свое жилье и жизни от огня.

Информационные материалы подготовлены ЦУКС ГУ МЧС России по Пензенской области.

«Телефон доверия» ГУ МЧС России по Пензенской области 8(8412)681-112.

Единый «телефон доверия» Центрального регионального центра МЧС России 8(499) 449-89-89.

Новость: ГУ МЧС по Пензенской области 23 января 2017
2017-01-23
Акция «Ура, выходной» проходит в ДВС «Сура»
 Специальные акции для посетителей бассейна
 
2017-01-23
В школе № 2 г. Никольска 19 января состоялось торжественное мероприятие «Посвящение в кадеты»
 28 учеников влились в ряды кадетского движения
 
2017-01-23
Ликвидирован пожар в Колышлейском районе
 Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем
 
2017-01-23
Зоопарк - территория, свободная от курения
 Администрация МАУ «Пензенский зоопарк» доводит до сведения посетителей
 
2017-01-23
Реализация новых партийных проектов в Пензенской области
 Любая власть должна быть открыта для людей, - Иван Белозерцев
 

Новости партнеров
 
На сайте: 49ч. ??????.???????
 
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru