|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
В школе № 2 г. Никольска 19 января состоялось торжественное мероприятие «Посвящение в кадеты»
Сегодня в Пензе
|
В школе № 2 г. Никольска 19 января состоялось торжественное мероприятие «Посвящение в кадеты». 28 учащихся 5 «а» класса школы были приняты в кадетский класс МЧС – класс спасателей. Удостоверение кадета ученикам вручил ветеран военной службы Вооруженных Сил РФ, гвардии майор Александр Закорюкин. Каждый из 28 девчонок и мальчишек с честью и достоинством произнес «Служу России!» Это третий кадетский класс, созданный в школе. С посвящением в кадеты учащихся поздравили Глава администрации Никольского района Людмила Линина, начальник Главного управления МЧС России по Пензенской области генерал-майор внутренней службы Сергей Козлов, начальник муниципального учреждения Никольского района "Служба спасения"полковник внутренней службы Константин Махонин, председатель Пензенского регионального отделения Российское Движение Школьников Олег Куроедов, протоиерей Владимир Кознов, директора школ Никольского района, а также наставники и кадеты городских школ. На территории Никольского района действуют 5 кадетских классов, в которых обучается более 120 детей. В целом на территории Пензенской области кадетским движением охвачено 5363 ученика общеобразовательных организаций, военно-спортивных клубов и секций.
В школе № 2 г. Никольска 19 января состоялось торжественное мероприятие «Посвящение в кадеты». 28 учащихся 5 «а» класса школы были приняты в кадетский класс МЧС – класс спасателей. Удостоверение кадета ученикам вручил ветеран военной службы Вооруженных Сил РФ, гвардии майор Александр Закорюкин. Каждый из 28 девчонок и мальчишек с честью и достоинством произнес «Служу России!» Это третий кадетский класс, созданный в школе.
С посвящением в кадеты учащихся поздравили Глава администрации Никольского района Людмила Линина, начальник Главного управления МЧС России по Пензенской области генерал-майор внутренней службы Сергей Козлов, начальник муниципального учреждения Никольского района "Служба спасения"полковник внутренней службы Константин Махонин, председатель Пензенского регионального отделения Российское Движение Школьников Олег Куроедов, протоиерей Владимир Кознов, директора школ Никольского района, а также наставники и кадеты городских школ.
На территории Никольского района действуют 5 кадетских классов, в которых обучается более 120 детей. В целом на территории Пензенской области кадетским движением охвачено 5363 ученика общеобразовательных организаций, военно-спортивных клубов и секций.
Новость: Министерство образования Пензенской области 23 января 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru