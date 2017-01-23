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 Понедельник, 23 января 2017
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В школе № 2 г. Никольска 19 января состоялось торжественное мероприятие «Посвящение в кадеты»
Сегодня в Пензе
 

В школе № 2 г. Никольска 19 января состоялось торжественное мероприятие «Посвящение в кадеты». 28 учащихся 5 «а» класса школы были приняты в кадетский класс МЧС – класс спасателей. Удостоверение кадета ученикам вручил ветеран военной службы Вооруженных Сил РФ, гвардии майор Александр Закорюкин. Каждый из 28 девчонок и мальчишек с честью и достоинством произнес «Служу России!» Это третий кадетский класс, созданный в школе.

С посвящением в кадеты учащихся поздравили Глава администрации Никольского района Людмила Линина, начальник Главного управления МЧС России по Пензенской области генерал-майор внутренней службы Сергей Козлов, начальник муниципального учреждения Никольского района "Служба спасения"полковник внутренней службы  Константин Махонин, председатель Пензенского регионального отделения Российское Движение Школьников Олег  Куроедов, протоиерей Владимир Кознов, директора школ Никольского района, а также наставники и кадеты городских школ. 

На территории Никольского района действуют 5 кадетских классов, в которых обучается более 120 детей. В целом на территории Пензенской области кадетским движением охвачено 5363 ученика общеобразовательных организаций, военно-спортивных клубов и секций.

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