Акция «Ура, выходной» проходит в ДВС «Сура»

В ДВС «Сура»№ проводятся следующие акции для посетителей бассейна:

- на последний сеанс плавания в 21.00 стоимость билета снижена до 110 рублей;

- при покупке абонементов в плавательный бассейн:

на 4 посещения предоставляется одно дополнительное посещение бесплатно;

на 8 посещений предоставляется два дополнительных посещения бесплатно;

на 12 посещений предоставляется три дополнительных посещения бесплатно.

Акция действует в часы указанные в абонементе.

Акция «Ура, выходной»

По воскресеньям с 9.00 до 22.00 часов почасовое посещение плавательного бассейна отменяется.

Во время проведения акции Вы можете посещать плавательный бассейн в удобное для Вас время,

без ограничения продолжительности сеанса плавания, при этом цена билета не меняется.

Время проведения акций ограничено, успейте воспользоваться скидками.