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Акция «Ура, выходной» проходит в ДВС «Сура»
Сегодня в Пензе
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В ДВС «Сура»№ проводятся следующие акции для посетителей бассейна: - на последний сеанс плавания в 21.00 стоимость билета снижена до 110 рублей; - при покупке абонементов в плавательный бассейн: на 4 посещения предоставляется одно дополнительное посещение бесплатно; на 8 посещений предоставляется два дополнительных посещения бесплатно; на 12 посещений предоставляется три дополнительных посещения бесплатно. Акция действует в часы указанные в абонементе. Акция «Ура, выходной» По воскресеньям с 9.00 до 22.00 часов почасовое посещение плавательного бассейна отменяется. Во время проведения акции Вы можете посещать плавательный бассейн в удобное для Вас время, без ограничения продолжительности сеанса плавания, при этом цена билета не меняется. Время проведения акций ограничено, успейте воспользоваться скидками.
В ДВС «Сура»№ проводятся следующие акции для посетителей бассейна:
- на последний сеанс плавания в 21.00 стоимость билета снижена до 110 рублей;
- при покупке абонементов в плавательный бассейн:
на 4 посещения предоставляется одно дополнительное посещение бесплатно;
на 8 посещений предоставляется два дополнительных посещения бесплатно;
на 12 посещений предоставляется три дополнительных посещения бесплатно.
Акция действует в часы указанные в абонементе.
Акция «Ура, выходной»
По воскресеньям с 9.00 до 22.00 часов почасовое посещение плавательного бассейна отменяется.
Во время проведения акции Вы можете посещать плавательный бассейн в удобное для Вас время,
без ограничения продолжительности сеанса плавания, при этом цена билета не меняется.
Время проведения акций ограничено, успейте воспользоваться скидками.
Новость: Министерство физической культуры и спорта Пензенской области 23 января 2017
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