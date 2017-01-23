Делегация от Пензенской области в составе представителей АО «Центр кластерного развития» и кондитерского кластера региона примет участие в 24-й Международной выставке продуктов питания «Продэкспо 2017». Мероприятие пройдет в Москве в выставочном комплексе «Экспоцентр» с 6 по 12 февраля.

В рамках выставки под единым брендом «Союз пензенских кондитеров» свою экспозицию представят 5 компаний кондитерского кластера: ООО «Диад», ООО «Бессоновский комбинат хлебопродуктов», ООО «Босонова», ООО «Пензенская шоколадная компания» и ООО «Бековский РПК «Октябрь».

Крупнейшая в России и Восточной Европе международная выставка «Продэкспо» является самым авторитетным ежегодным событием в сфере продовольствия и в течение 20 лет определяет вектор развития отечественной пищевой индустрии. «Продэкспо» способствует реализации приоритетных национальных проектов, направленных на повышение качества жизни российских потребителей.

Выставка проводится при содействии Министерства сельского хозяйства РФ и Правительства Москвы под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.