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«Продэкспо-2017»
Сегодня в Пензе
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Делегация от Пензенской области в составе представителей АО «Центр кластерного развития» и кондитерского кластера региона примет участие в 24-й Международной выставке продуктов питания «Продэкспо 2017». Мероприятие пройдет в Москве в выставочном комплексе «Экспоцентр» с 6 по 12 февраля. В рамках выставки под единым брендом «Союз пензенских кондитеров» свою экспозицию представят 5 компаний кондитерского кластера: ООО «Диад», ООО «Бессоновский комбинат хлебопродуктов», ООО «Босонова», ООО «Пензенская шоколадная компания» и ООО «Бековский РПК «Октябрь». Крупнейшая в России и Восточной Европе международная выставка «Продэкспо» является самым авторитетным ежегодным событием в сфере продовольствия и в течение 20 лет определяет вектор развития отечественной пищевой индустрии. «Продэкспо» способствует реализации приоритетных национальных проектов, направленных на повышение качества жизни российских потребителей. Выставка проводится при содействии Министерства сельского хозяйства РФ и Правительства Москвы под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.
Делегация от Пензенской области в составе представителей АО «Центр кластерного развития» и кондитерского кластера региона примет участие в 24-й Международной выставке продуктов питания «Продэкспо 2017». Мероприятие пройдет в Москве в выставочном комплексе «Экспоцентр» с 6 по 12 февраля.
В рамках выставки под единым брендом «Союз пензенских кондитеров» свою экспозицию представят 5 компаний кондитерского кластера: ООО «Диад», ООО «Бессоновский комбинат хлебопродуктов», ООО «Босонова», ООО «Пензенская шоколадная компания» и ООО «Бековский РПК «Октябрь».
Крупнейшая в России и Восточной Европе международная выставка «Продэкспо» является самым авторитетным ежегодным событием в сфере продовольствия и в течение 20 лет определяет вектор развития отечественной пищевой индустрии. «Продэкспо» способствует реализации приоритетных национальных проектов, направленных на повышение качества жизни российских потребителей.
Выставка проводится при содействии Министерства сельского хозяйства РФ и Правительства Москвы под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.
Новость: Правительство Пензенской области 23 января 2017
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