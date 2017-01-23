Участники XVI-ого Съезда Партии «Единая Россия» от Пензенской области посетили московский Храм Христа Спасителя

Пензенские единороссы накануне XVI-ого Съезда Партии, который проходил в Москве с 21-ого по 22-ое января, посетили одну из главных столичных святынь — Кафедральный соборный Храм Христа Спасителя. Во время экскурсии гостей познакомили с историей здания, построенного в XIX веке и разрушенного в годы Советской власти.

Лишь в 1990-ом году был заложен камень, положивший начало восстановлению святыни, завершилось которое в конце 90-ых. Теперь же все главные службы проходят именно здесь, а настоятелем является Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Пензенцам рассказали о предшествующих настоятелях Храма, их провели по всем уровням строения, высота которого — более ста метров.

Особое впечатление на делегатов произвели виды столицы, открывающиеся со смотровых площадок Храма.