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 Понедельник, 23 января 2017
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Участники XVI-ого Съезда Партии «Единая Россия» от Пензенской области посетили московский Храм Христа Спасителя
Сегодня в Пензе
 

Пензенские единороссы накануне XVI-ого Съезда Партии, который проходил в Москве с 21-ого по 22-ое января, посетили одну из главных столичных святынь — Кафедральный соборный Храм Христа Спасителя. Во время экскурсии гостей познакомили с историей здания, построенного в XIX веке и разрушенного в годы Советской власти.

Лишь в 1990-ом году был заложен камень, положивший начало восстановлению святыни, завершилось которое в конце 90-ых. Теперь же все главные службы проходят именно здесь, а настоятелем является Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Пензенцам рассказали о предшествующих настоятелях Храма, их провели по всем уровням строения, высота которого — более ста метров.

Особое впечатление на делегатов произвели виды столицы, открывающиеся со смотровых площадок Храма. 

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