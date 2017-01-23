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В Кузнецком районе произошло ДТП
Сегодня в Пензе
 

В воскресенье 22 января на федеральной дороге М5 "Урал" в Кузнецком районе Пензенской области произошло ДТП.

Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Пензенской области, в результате столкновения двух автотранспортных средств - грузовой фуры  «Volvo» и легкового автомобиля «ВАЗ-2115» погибли люди. Мужчина 1962 года рождения и женщина 1960 года рождения.

Для ликвидации последствий были привлечены как людские, так и технические ресурсы.

В обстоятельствах аварии и установлении степени вины каждого водителя предстоит разобраться сотрудникам Госавтоинспекции. 

Новость: Марина Колдаева, фото ГУ МЧС по Пензенской области 23 января 2017
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