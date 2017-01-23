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В Кузнецком районе произошло ДТП
Сегодня в Пензе
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В воскресенье 22 января на федеральной дороге М5 "Урал" в Кузнецком районе Пензенской области произошло ДТП. Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Пензенской области, в результате столкновения двух автотранспортных средств - грузовой фуры «Volvo» и легкового автомобиля «ВАЗ-2115» погибли люди. Мужчина 1962 года рождения и женщина 1960 года рождения. Для ликвидации последствий были привлечены как людские, так и технические ресурсы. В обстоятельствах аварии и установлении степени вины каждого водителя предстоит разобраться сотрудникам Госавтоинспекции.
В воскресенье 22 января на федеральной дороге М5 "Урал" в Кузнецком районе Пензенской области произошло ДТП.
Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Пензенской области, в результате столкновения двух автотранспортных средств - грузовой фуры «Volvo» и легкового автомобиля «ВАЗ-2115» погибли люди. Мужчина 1962 года рождения и женщина 1960 года рождения.
Для ликвидации последствий были привлечены как людские, так и технические ресурсы.
В обстоятельствах аварии и установлении степени вины каждого водителя предстоит разобраться сотрудникам Госавтоинспекции.
Новость: Марина Колдаева, фото ГУ МЧС по Пензенской области 23 января 2017
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