В Кузнецком районе произошло ДТП

В воскресенье 22 января на федеральной дороге М5 "Урал" в Кузнецком районе Пензенской области произошло ДТП.

Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Пензенской области, в результате столкновения двух автотранспортных средств - грузовой фуры «Volvo» и легкового автомобиля «ВАЗ-2115» погибли люди. Мужчина 1962 года рождения и женщина 1960 года рождения.

Для ликвидации последствий были привлечены как людские, так и технические ресурсы.

В обстоятельствах аварии и установлении степени вины каждого водителя предстоит разобраться сотрудникам Госавтоинспекции.