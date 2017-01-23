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Исполнять желания могут не только волшебники или золотые рыбки
Сегодня в Пензе
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В ЦПКиО им. В.Г. Белинского на игровую программу «Три желания Снеговика» в «волшебный» ледяной городок «Зимняя сказка» поспешили ребята. Войдя в ворота, они стали «обладать магией», которая произвела впечатление на гостей. Их встретил персонаж зимы – это Снеговик, который мечтал, чтоб детвора помогла осуществить его самые сокровенные желания. Мальчишки и девчонки с удовольствием помогли ему в этом деле. Маленькие непоседы развлекали зимнего героя, танцевали вместе с ним, активно принимали участие в играх, конкурсах и викторинах, отгадывали загадки. За исполнение мечты Снеговик наградил всех присутствующих вкусными и сладкими конфетами, затем отправился вместе с гостями кататься с ледяной горки.
В ЦПКиО им. В.Г. Белинского на игровую программу «Три желания Снеговика» в «волшебный» ледяной городок «Зимняя сказка» поспешили ребята. Войдя в ворота, они стали «обладать магией», которая произвела впечатление на гостей. Их встретил персонаж зимы – это Снеговик, который мечтал, чтоб детвора помогла осуществить его самые сокровенные желания.
Мальчишки и девчонки с удовольствием помогли ему в этом деле. Маленькие непоседы развлекали зимнего героя, танцевали вместе с ним, активно принимали участие в играх, конкурсах и викторинах, отгадывали загадки.
За исполнение мечты Снеговик наградил всех присутствующих вкусными и сладкими конфетами, затем отправился вместе с гостями кататься с ледяной горки.
Новость: Администрация города Пензы 23 января 2017
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