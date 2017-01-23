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 Понедельник, 23 января 2017
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В Пензенской области лучшие работники отраслей будут состязаться в 10 номинациях
Сегодня в Пензе
 

 Минтруд России в 2017 проводит Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» в пяти номинациях:

- «Лучший пчеловод»;

- «Лучший электромонтер по эксплуатации распределительных сетей»;

- «Лучший сварщик»;

- «Лучший тракторист-машинист сельскохозяйственного производства».

Одна номинация станет новой и будет относиться к железнодорожному транспорту, в данный момент проходит ее согласование на федеральном уровне.

В Пензенской области лучшие работники отраслей будут состязаться в 10 номинациях. Их определит оргкомитет конкурса, формируемый в настоящее время.

Планируется, что данное мероприятие состоится летом. Как и в предыдущие годы, победители и призеры будут награждены легковыми автомобилями и другими ценными призами.

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» ежегодно проводится Минтрудом России совместно с заинтересованными федеральными и региональными органами исполнительной власти, общероссийскими объединениями профсоюзов и общероссийскими объединениями работодателей. Его основные цели – повышение престижа рабочих профессий, востребованных на рынке труда; пропаганда достижений и передового опыта участников конкурса; содействие в привлечении молодежи для обучения и трудоустройства по рабочим профессиям.

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