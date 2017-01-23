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В Пензенской области лучшие работники отраслей будут состязаться в 10 номинациях
Сегодня в Пензе
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Минтруд России в 2017 проводит Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» в пяти номинациях: - «Лучший пчеловод»; - «Лучший электромонтер по эксплуатации распределительных сетей»; - «Лучший сварщик»; - «Лучший тракторист-машинист сельскохозяйственного производства». Одна номинация станет новой и будет относиться к железнодорожному транспорту, в данный момент проходит ее согласование на федеральном уровне. В Пензенской области лучшие работники отраслей будут состязаться в 10 номинациях. Их определит оргкомитет конкурса, формируемый в настоящее время. Планируется, что данное мероприятие состоится летом. Как и в предыдущие годы, победители и призеры будут награждены легковыми автомобилями и другими ценными призами. Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» ежегодно проводится Минтрудом России совместно с заинтересованными федеральными и региональными органами исполнительной власти, общероссийскими объединениями профсоюзов и общероссийскими объединениями работодателей. Его основные цели – повышение престижа рабочих профессий, востребованных на рынке труда; пропаганда достижений и передового опыта участников конкурса; содействие в привлечении молодежи для обучения и трудоустройства по рабочим профессиям.
Минтруд России в 2017 проводит Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» в пяти номинациях:
- «Лучший пчеловод»;
- «Лучший электромонтер по эксплуатации распределительных сетей»;
- «Лучший сварщик»;
- «Лучший тракторист-машинист сельскохозяйственного производства».
Одна номинация станет новой и будет относиться к железнодорожному транспорту, в данный момент проходит ее согласование на федеральном уровне.
В Пензенской области лучшие работники отраслей будут состязаться в 10 номинациях. Их определит оргкомитет конкурса, формируемый в настоящее время.
Планируется, что данное мероприятие состоится летом. Как и в предыдущие годы, победители и призеры будут награждены легковыми автомобилями и другими ценными призами.
Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» ежегодно проводится Минтрудом России совместно с заинтересованными федеральными и региональными органами исполнительной власти, общероссийскими объединениями профсоюзов и общероссийскими объединениями работодателей. Его основные цели – повышение престижа рабочих профессий, востребованных на рынке труда; пропаганда достижений и передового опыта участников конкурса; содействие в привлечении молодежи для обучения и трудоустройства по рабочим профессиям.
Новость: Правительство Пензенской области 23 января 2017
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