Родители с нетерпением и волнением ожидают этого волшебного события, выбирают имя малышу.

В территориальном отделе ЗАГС Ленинского района города Пензы Управления ЗАГС Пензенской области проведено мероприятие «Имянаречение» седьмого ребенка, родившегося в семье Вячеслава и Дарьи Беляевых. По желанию родителей малышке присвоено имя Полина, что означает «маленькая», «малышка».

В дружной семье Беляевых подрастают еще три девочки и три мальчика, двое из которых приняли участие в мероприятии. В торжественной обстановке начальник отдела ЗАГС сердечно поздравила счастливого отца, вручила первый государственный документ дочери - свидетельство о рождении.

Управление ЗАГС поздравляет семью Беляевых с рождением дочери и желает благополучия и процветания их семье