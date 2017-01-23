|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Рождение ребенка – важное событие в каждой семье
Сегодня в Пензе
|
Родители с нетерпением и волнением ожидают этого волшебного события, выбирают имя малышу. В территориальном отделе ЗАГС Ленинского района города Пензы Управления ЗАГС Пензенской области проведено мероприятие «Имянаречение» седьмого ребенка, родившегося в семье Вячеслава и Дарьи Беляевых. По желанию родителей малышке присвоено имя Полина, что означает «маленькая», «малышка». В дружной семье Беляевых подрастают еще три девочки и три мальчика, двое из которых приняли участие в мероприятии. В торжественной обстановке начальник отдела ЗАГС сердечно поздравила счастливого отца, вручила первый государственный документ дочери - свидетельство о рождении. Управление ЗАГС поздравляет семью Беляевых с рождением дочери и желает благополучия и процветания их семье
Родители с нетерпением и волнением ожидают этого волшебного события, выбирают имя малышу.
В территориальном отделе ЗАГС Ленинского района города Пензы Управления ЗАГС Пензенской области проведено мероприятие «Имянаречение» седьмого ребенка, родившегося в семье Вячеслава и Дарьи Беляевых. По желанию родителей малышке присвоено имя Полина, что означает «маленькая», «малышка».
В дружной семье Беляевых подрастают еще три девочки и три мальчика, двое из которых приняли участие в мероприятии. В торжественной обстановке начальник отдела ЗАГС сердечно поздравила счастливого отца, вручила первый государственный документ дочери - свидетельство о рождении.
Управление ЗАГС поздравляет семью Беляевых с рождением дочери и желает благополучия и процветания их семье
Новость: Управление ЗАГС Пензенской области 23 января 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru