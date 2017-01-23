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 Понедельник, 23 января 2017
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В районах Пензенской области проходят встречи по вопросам организации малого и среднего агробизнеса
Сегодня в Пензе
 

По поручению губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева начальник управления проектно-целевого развития, агробизнеса и агротуризма агропромышленного комплекса министерства сельского хозяйства Пензенской области Вячеслав Шиняев провел встречи в Вадинском и Земетчинском районах Пензенской области. Начальник управления на встречах с населением районов обсудил вопросы создания и поддержки крестьянских фермерских хозяйств. Вячеслав Шиняев рассказал о мерах поддержки малого и среднего агробизнеса по линии регионального минсельхоза – поддержке начинающих фермеров. Развития семейных животноводческих ферм и развития сельхозкооперации.

Также начальник управления областного аграрного ведомства рассказал о важности создания предприятий малого и среднего агробизнеса в части создания рабочих мест, увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции и развития сельских территорий в целом.

В региональном минсельхозе утвержден график выездов в муниципальные районы области с целью организации крестьянских фермерских хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, информирования населения о мерах государственной поддержки малого и среднего предпринимательства. Встречи пройдут в Иссинском, Бековском, Тамалинском, Камешкирском, Спасском и Малосердобинском районах Пензенской области.

Новость: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Пензенской области 23 января 2017
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