|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
В районах Пензенской области проходят встречи по вопросам организации малого и среднего агробизнеса
Сегодня в Пензе
|
По поручению губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева начальник управления проектно-целевого развития, агробизнеса и агротуризма агропромышленного комплекса министерства сельского хозяйства Пензенской области Вячеслав Шиняев провел встречи в Вадинском и Земетчинском районах Пензенской области. Начальник управления на встречах с населением районов обсудил вопросы создания и поддержки крестьянских фермерских хозяйств. Вячеслав Шиняев рассказал о мерах поддержки малого и среднего агробизнеса по линии регионального минсельхоза – поддержке начинающих фермеров. Развития семейных животноводческих ферм и развития сельхозкооперации. Также начальник управления областного аграрного ведомства рассказал о важности создания предприятий малого и среднего агробизнеса в части создания рабочих мест, увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции и развития сельских территорий в целом. В региональном минсельхозе утвержден график выездов в муниципальные районы области с целью организации крестьянских фермерских хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, информирования населения о мерах государственной поддержки малого и среднего предпринимательства. Встречи пройдут в Иссинском, Бековском, Тамалинском, Камешкирском, Спасском и Малосердобинском районах Пензенской области.
По поручению губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева начальник управления проектно-целевого развития, агробизнеса и агротуризма агропромышленного комплекса министерства сельского хозяйства Пензенской области Вячеслав Шиняев провел встречи в Вадинском и Земетчинском районах Пензенской области. Начальник управления на встречах с населением районов обсудил вопросы создания и поддержки крестьянских фермерских хозяйств. Вячеслав Шиняев рассказал о мерах поддержки малого и среднего агробизнеса по линии регионального минсельхоза – поддержке начинающих фермеров. Развития семейных животноводческих ферм и развития сельхозкооперации.
Также начальник управления областного аграрного ведомства рассказал о важности создания предприятий малого и среднего агробизнеса в части создания рабочих мест, увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции и развития сельских территорий в целом.
В региональном минсельхозе утвержден график выездов в муниципальные районы области с целью организации крестьянских фермерских хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, информирования населения о мерах государственной поддержки малого и среднего предпринимательства. Встречи пройдут в Иссинском, Бековском, Тамалинском, Камешкирском, Спасском и Малосердобинском районах Пензенской области.
Новость: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Пензенской области 23 января 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru