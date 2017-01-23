Началось формирование сборной Пензенской области по дзюдо

Первый этап Спартакиады по дзюдо среди учащихся Пензенской области состоялся во Дворце единоборств «Воейков» 21 января 2017 года. Борьбу за победу вели дзюдоисты 2001-2002 годов рождения. Победители соревнований станут основными претендентами в состав сборной региона по дзюдо.

«Окончательно состав будет известен к маю этого года по результатам выступлений на турнирах, подготовки на сборах и по ряду других спортивных критериев», - пояснил президент Федерации дзюдо Пензенской области Эдуард Копылов.

По результатам поединков на Спартакиаде наилучших результатов добились воспитанники КСДЮСШОР (тренеры: Климов В.А., Копылов Э.В., Самойлова Н.Н.), СДЮСШОР «Витязь» (тренеры: Биксалиев Р.Д., Кагин А.Ю., Киселёв А.Н.) и Училища олимпийского резерва (тренеры: Копылов Э.В., Самойлова Н.Н.). В число лучших также вошли спортсмены из Грабово, Никольска и Кузнецка, а также представители клубов «Восход» и «Атлет».