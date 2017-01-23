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 Понедельник, 23 января 2017
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Началось формирование сборной Пензенской области по дзюдо
Сегодня в Пензе
 

Первый этап Спартакиады по дзюдо среди учащихся Пензенской области состоялся во Дворце единоборств «Воейков» 21 января 2017 года. Борьбу за победу вели дзюдоисты 2001-2002 годов рождения. Победители соревнований станут основными претендентами в состав сборной региона по дзюдо.

«Окончательно состав будет известен к маю этого года по результатам выступлений на турнирах, подготовки на сборах и по ряду других спортивных критериев», - пояснил президент Федерации дзюдо Пензенской области Эдуард Копылов.

По результатам поединков на Спартакиаде наилучших результатов добились воспитанники КСДЮСШОР (тренеры: Климов В.А., Копылов Э.В., Самойлова Н.Н.), СДЮСШОР «Витязь» (тренеры: Биксалиев Р.Д., Кагин А.Ю., Киселёв А.Н.) и Училища олимпийского резерва (тренеры: Копылов Э.В., Самойлова Н.Н.). В число лучших также вошли спортсмены из Грабово, Никольска и Кузнецка, а также представители клубов «Восход» и «Атлет».

Новость: Президент Федерации дзюдо Пензенской области Эдуард Копылов 23 января 2017
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