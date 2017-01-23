ТОВАРИЩЕСКИЕ МАТЧИ

«Студенческий десант». Так это событие назвали в официальных документах. Хотя находятся учащиеся главного высшего учебного заведения региона не в тылу врага. А в кругу друзей и, практически, коллег. Все представители ПГУ на этом турнире – активно содействуют правоохранителям. Это -дружинники, внештатные сотрудники ГИБДД и патрульно-постовой службы. Состязания приурочены к празднику российских студентов – Татьянину дню.

«Накануне этой даты сотрудники Управления МВД России по городу Пензе пригласили своих помощников – студентов Пензенского Государственного университета, участвующих в общественных объединениях правоохранительной направленности – принять участие в товарищеском турнире по мини-футболу. Такие спортивные мероприятия позволяют полицейским и участникам народных дружин поддерживать хорошую физическую форму. А также познакомиться друг с другом в неформальной обстановке»,-комментирует Александр Скворцов, помощник начальника УМВД по г. Пензе.

Такое общение – с далеким и взаимовыгодным прицелом. Стражи порядка подыскивают себе достойные кадры. А будущие специалисты – высокооплачиваемую работу.

«Данное мероприятие помогает нам больше узнать о службе. Потому что мы общаемся с сотрудниками. И я не исключаю того, что многие из студентов захотят продолжить службу после окончания университета»,- говорит Дмитрий Шмелев, студент юридического факультета ПГУ.

Акция «Студенческий десант» продлится до 25-го января.