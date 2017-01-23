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ТОВАРИЩЕСКИЕ МАТЧИ
Сегодня в Пензе
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«Студенческий десант». Так это событие назвали в официальных документах. Хотя находятся учащиеся главного высшего учебного заведения региона не в тылу врага. А в кругу друзей и, практически, коллег. Все представители ПГУ на этом турнире – активно содействуют правоохранителям. Это -дружинники, внештатные сотрудники ГИБДД и патрульно-постовой службы. Состязания приурочены к празднику российских студентов – Татьянину дню.
«Накануне этой даты сотрудники Управления МВД России по городу Пензе пригласили своих помощников – студентов Пензенского Государственного университета, участвующих в общественных объединениях правоохранительной направленности – принять участие в товарищеском турнире по мини-футболу. Такие спортивные мероприятия позволяют полицейским и участникам народных дружин поддерживать хорошую физическую форму. А также познакомиться друг с другом в неформальной обстановке»,-комментирует Александр Скворцов, помощник начальника УМВД по г. Пензе.
Такое общение – с далеким и взаимовыгодным прицелом. Стражи порядка подыскивают себе достойные кадры. А будущие специалисты – высокооплачиваемую работу.
«Данное мероприятие помогает нам больше узнать о службе. Потому что мы общаемся с сотрудниками. И я не исключаю того, что многие из студентов захотят продолжить службу после окончания университета»,- говорит Дмитрий Шмелев, студент юридического факультета ПГУ.
Акция «Студенческий десант» продлится до 25-го января.
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