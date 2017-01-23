Воспитанник МБУ ДО СДЮСШОР «Витязь» г. Пензы Гайбаев Артём стал бронзовым призёром

В период с 17 по 21 января 2017 года в городе Кстово Нижегородской области состоялось первенство России по самбо среди юниоров и юниорок до 23 лет.

Состав сборной команды Пензенской области этой возрастной группы был представлен воспитанниками МБУ ДО СДЮСШОР «Витязь» г. Пензы.

ГАЙБАЕВ АРТЕМ (тренер-преподаватель Можаров О.В.).