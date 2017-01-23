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Воспитанник МБУ ДО СДЮСШОР «Витязь» г. Пензы Гайбаев Артём стал бронзовым призёром
Сегодня в Пензе
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В период с 17 по 21 января 2017 года в городе Кстово Нижегородской области состоялось первенство России по самбо среди юниоров и юниорок до 23 лет. Состав сборной команды Пензенской области этой возрастной группы был представлен воспитанниками МБУ ДО СДЮСШОР «Витязь» г. Пензы.
В период с 17 по 21 января 2017 года в городе Кстово Нижегородской области состоялось первенство России по самбо среди юниоров и юниорок до 23 лет.
Состав сборной команды Пензенской области этой возрастной группы был представлен воспитанниками МБУ ДО СДЮСШОР «Витязь» г. Пензы.
Новость: Администрация города Пензы 23 января 2017
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