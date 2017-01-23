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Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Сегодня в Пензе
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В рамках поручения губернатора в период зимних каникул были организованы ежедневные дежурства специалистов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Обеспечить в период новогодних и рождественских праздников контроль над неблагополучными семьями, имеющими несовершеннолетних детей, а также родителями, злоупотребляющими алкоголем, с целью ограждения детей от несчастных случаев. Проработать вопрос о направлении детей из малообеспеченных и неблагополучных семей в период зимних каникул в лагеря отдыха, а также в детские лечебно-профилактические учреждения. Такие поручения глава Пензенской области Иван Белозерцев дал в конце ноября прошлого года. На сегодняшний день стали известны результаты работы, проведённой по распоряжению пензенского губернатора.
В рамках поручения губернатора в период зимних каникул были организованы ежедневные дежурства специалистов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Обеспечить в период новогодних и рождественских праздников контроль над неблагополучными семьями, имеющими несовершеннолетних детей, а также родителями, злоупотребляющими алкоголем, с целью ограждения детей от несчастных случаев. Проработать вопрос о направлении детей из малообеспеченных и неблагополучных семей в период зимних каникул в лагеря отдыха, а также в детские лечебно-профилактические учреждения. Такие поручения глава Пензенской области Иван Белозерцев дал в конце ноября прошлого года. На сегодняшний день стали известны результаты работы, проведённой по распоряжению пензенского губернатора.
Новость: Правительство Пензенской области 23 января 2017
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