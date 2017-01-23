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 Понедельник, 23 января 2017
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Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Сегодня в Пензе
 

В рамках поручения губернатора в период зимних каникул были организованы ежедневные дежурства специалистов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Обеспечить в период новогодних и рождественских праздников контроль над неблагополучными семьями, имеющими несовершеннолетних детей, а также родителями, злоупотребляющими алкоголем, с целью ограждения детей от несчастных случаев. Проработать вопрос о направлении детей из малообеспеченных и неблагополучных семей в период зимних каникул в лагеря отдыха, а также в детские лечебно-профилактические учреждения. Такие поручения глава Пензенской области Иван Белозерцев дал в конце ноября прошлого года. На сегодняшний день стали известны результаты работы, проведённой по распоряжению пензенского губернатора.

Во всех муниципальных районах и городских округах Пензенской области в период новогодних и рождественских праздников был организован патронаж вышеназванных категорий семей, принимались меры предотвращения возникающих по вине нетрезвых родителей негативных ситуаций, в которых могли бы оказаться дети. С этой целью сотрудники системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних были задействованы в ежедневных дежурствах, посетили и провели беседы о правилах безопасности с представителями 1841 семьи.

При школах работали кружки, секции, клубы по интересам, были задействованы физкультурно-оздоровительные комплексы. Так, например, в Лопатинском районе организованы соревнования по плаванию среди семейных команд, в МОУ СОШ № 1 города Сердобска спортивные мероприятия «Хоккей на валенках», соревнования по волейболу, в МОУ СОШ села Мещерское Сердобского района - кружок «Умелые ручки». Лагеря с дневным пребыванием детей функционировали на базе муниципальных образовательных организаций города Заречного, Лопатинского района.

В целях организации досуга и отдыха детей из семей, состоящих на учёте, проводились новогодние культурно-массовые мероприятия при домах творчества, культуры, других учреждениях. Во Дворце детского и юношеского творчества города Пензы при участии Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области и Министерства образования Пензенской области организовано новогоднее представление «В гостях у Деда Мороза» для 210 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Всем юным участникам вручены подарки от торговой сети «Магазин моего района».

Всего в период новогодних и рождественских праздников организационными формами досуга были охвачены 5612 детей из семей группы социального риска, семей, находящихся в социально опасном положении, это почти сто процентов всех несовершеннолетних, состоящих на различных видах учёта. 

За счёт средств местного бюджета, социально-ориентированного бизнеса, некоммерческих организаций, благотворительных фондов 24 790 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получили новогодние подарки.

Кроме того, несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном положении, с целью оздоровления направлялись в период зимних каникул в лечебно-профилактические учреждения региона.

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