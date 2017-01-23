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Пензенские спортсмены завоевали 14 медалей на открытом турнире в республике Мордовия
Сегодня в Пензе
 

Пензенские спортсмены завоевали 14 медалей на открытом турнире в рамках первого этапа детской лиги дзюдо республики Мордовия. Поединки прошли в Саранске 21 января 2017 года.

Борьбу за победу вели 120 юношей и девочек 2002 и 2004 годов рождения.

«В копилке сборной Пензенской области 14 медалей. Юные дзюдоисты завоевали 8 золотых, 4 – серебряных и 2 бронзовые награды», - рассказал президент Федерации дзюдо Пензенской области Эдуард Копылов.

Участие в соревнованиях пензенской сборной до 15 лет стало важным этапом подготовки к Первенству Приволжского федерального круга, который пройдёт в Пензе с 16 по 20 февраля 2017 года.  

Пензенские победители до 15 лет в своих весовых категориях:

1 место: Денис Кулагин, Никита Учуев, Никита Горбатов,  Аркадий Асоян, Владимир Елизаров, Антон Миряев, Анатолий Фадеев, Альфия Дашкина.

2 место: Айрат Юмакулов, Данила Козлов, Артём Багрянцев, Анастасия Косицина.

3 место: Кирилл Балаев, Дмитрий Николаев.

Новость: Эдуард Копылов 23 января 2017
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