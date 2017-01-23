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 Понедельник, 23 января 2017
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НЕ«УДАЧА» МАНЧЖУРИИ
Сегодня в Пензе
 
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Для жителей улицы Пархоменко соседство с шумным баром не «Удача», а настоящее невезение. Пьяные клиенты и дебоширы своими выходками не раз будили микрорайон по ночам. Бесконечные жалобы никак не повлияли на славу заведения в кругах любителей выпить, до мнения недовольных им нет никакого дела.

«Нет покоя вообще, особенно летом. Тут беспредел творится», - пожаловалась жительница Манчжурии.

По решению суда в декабре заведение должно было приостановить свою деятельность: Роспотребнадзор выявил массу нарушений, которые необходимо исправить. На такое требование в баре не обратили никакого внимания. Жители утверждают, что клиентов тут привечают до сих пор.

«Роспотребнадзор провел очередную проверку 18 января, обнаружил, что нарушения не устранены. Суд заочно опять вынес решение о приостановлении деятельности данного заведения, уже на 30 суток. Но, как мы видим, оно опять продолжает работать», - отметил заместитель председателя Пензенской городской думы Георгий Тюрин.

Недовольные жители обратили внимание и на странное расположение форточки возле входа в бар. По их мнению, через нее здесь продают алкоголь.

Хозяйка же утверждает, что все нападки местных жителей не заслуженны. Недостатки в баре обещают исправить.

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