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Пензенская область занимает в рейтинге уровня цен предпоследнее место
Сегодня в Пензе
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Согласно данным рейтинга за декабрь 2016 года, представленного министерством экономического развития Российской Федерации, в Пензенской области отмечены одни из самых низких цен на отдельные социально значимые товары среди субъектов России. Так, Пензенская область занимает в рейтинге уровня цен предпоследнее 84 место. Согласно рейтингу в области одни из самых дешевых в стране лук репчатый (84 место), молоко питьевое цельное стерилизованное жирностью 2,5% - 3,2% (84 место), сахар-песок (82 место), куры охлажденные и мороженые (81 место). Также в рейтинге минэкономразвития России отмечено, что Пензенская область занимает 79 место среди регионов по росту цен по отдельным группам товаров.
Согласно данным рейтинга за декабрь 2016 года, представленного министерством экономического развития Российской Федерации, в Пензенской области отмечены одни из самых низких цен на отдельные социально значимые товары среди субъектов России. Так, Пензенская область занимает в рейтинге уровня цен предпоследнее 84 место.
Согласно рейтингу в области одни из самых дешевых в стране лук репчатый (84 место), молоко питьевое цельное стерилизованное жирностью 2,5% - 3,2% (84 место), сахар-песок (82 место), куры охлажденные и мороженые (81 место).
Также в рейтинге минэкономразвития России отмечено, что Пензенская область занимает 79 место среди регионов по росту цен по отдельным группам товаров.
Новость: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Пензенской области 23 января 2017
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