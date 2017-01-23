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 Понедельник, 23 января 2017
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Пензенская область занимает в рейтинге уровня цен предпоследнее место
Сегодня в Пензе
 

Согласно данным рейтинга за декабрь 2016 года, представленного министерством экономического развития Российской Федерации, в Пензенской области отмечены одни из самых низких цен на отдельные социально значимые товары среди субъектов России. Так, Пензенская область занимает в рейтинге уровня цен предпоследнее 84 место.

Согласно рейтингу в области одни из самых дешевых в стране лук репчатый (84 место), молоко питьевое цельное стерилизованное жирностью 2,5% - 3,2% (84 место), сахар-песок (82 место), куры охлажденные и мороженые (81 место).

Также в рейтинге минэкономразвития России отмечено, что Пензенская область занимает 79 место среди регионов по росту цен по отдельным группам товаров.

Новость: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Пензенской области 23 января 2017
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