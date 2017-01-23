Отрава с наценкой

Им не важны грабли, на которые наступают другие торговцы нелегальным алкоголем, им нужен свой личный и уникальный опыт. Еще один злоумышленник, подумав, что его-то, уж точно не поймают, решил наживаться на продаже суррогатного алкоголя. Мужчина закупил контрафакт и привез в магазин, но покупателей опередили оперативники.

«Он привез 25 бутылок этой алкогольной продукции с поддельными специальными марками в арендуемый им торговый павильон в городе Заречном. Он дал указание продавцам реализовывать продукцию по 300 рублей за бутылку», - Отметила Екатерина Майорова, прокурор уголовно-судебного управления прокуратуры Пензенской области.

Перед тем как начать свой преступный путь, мужчина закупил у неизвестного 45 бутылок алкоголя. Но даже после того, как его поймали с поличным, свою вину до конца он так и не признал.

«Подсудимый признал себя виновным только в реализации алкогольной продукции, но о поддельных акцизных марках он ничего не знает и лично их не наклеивал», - добавила Екатерина Майорова.

Всего 25 бутылок и за каждую из них он хотел выручить по 300 рублей. В итоге всего 7500 – мелковато, по сравнению со штрафом, который подсудимому назначил суд.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил подсудимого к наказанию в виде штрафа в размере трехсот тысяч рублей», - добавила прокурор.

Злоумышленник хоть и обжаловал приговор, но суд остался при своем мнении и теперь преступнику предстоит расплачиваться за свои действия немалыми деньгами.