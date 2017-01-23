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Золотарёвское городище-перекрёсток цивилизаций
Сегодня в Пензе
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Для участия в совещании Министра культуры России, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского были выбраны четыре российских региона, где ведётся наиболее активная работа отделений Российского военно-исторического общества. В их числе – Пензенская область. Торжественное открытие первого граффити вызвало значительный положительный резонанс среди жителей Пензы и области, акция будет продолжена. В настоящее время региональное отделение общества согласовало с администрацией города Пензы размещение портретов героев на нескольких фасадах 9-этажных домов.
Для участия в совещании Министра культуры России, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского были выбраны четыре российских региона, где ведётся наиболее активная работа отделений Российского военно-исторического общества. В их числе – Пензенская область.
Торжественное открытие первого граффити вызвало значительный положительный резонанс среди жителей Пензы и области, акция будет продолжена. В настоящее время региональное отделение общества согласовало с администрацией города Пензы размещение портретов героев на нескольких фасадах 9-этажных домов.
Новость: Дмитрий Раткин 23 января 2017
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