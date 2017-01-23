Для участия в совещании Министра культуры России, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского были выбраны четыре российских региона, где ведётся наиболее активная работа отделений Российского военно-исторического общества. В их числе – Пензенская область.

Торжественное открытие первого граффити вызвало значительный положительный резонанс среди жителей Пензы и области, акция будет продолжена. В настоящее время региональное отделение общества согласовало с администрацией города Пензы размещение портретов героев на нескольких фасадах 9-этажных домов.



Организация военно-исторических фестивалей – ещё одно направление работы пензенского отделения военно-исторического общества. В 2017 году исполняется 780 лет одному из крупнейших сражений периода Батыева нашествия на Русь - “Золотарёвской битве”, которая произошла в 1237 году на территории современной Пензенской области. На месте сражения археологи обнаружили более 2000 наконечников стрел, сотни деталей сабельного оружия и доспехов, тысячи предметов конского снаряжения. Золотарёвское городище – это единственное место в Европе, где в таком количестве найдены свидетельства битвы XIII века.



Всероссийский военно-исторический фестиваль “Золотарёвское городище-перекрёсток цивилизаций” должен стать традиционным.