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 Понедельник, 23 января 2017
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В Пензе состоялось рабочее совещание по вопросу включения общедомовых нужд в жилищную услугу
Сегодня в Пензе
 

Совещание по вопросам, возникшим в связи с включением с 1 января 2017 года расходов на приобретение коммунальных ресурсов, используемых в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, в размер платы за содержание жилого помещения, прошло в Госжилстройтехинспекции Пензенской области 20 января 2017 года.

В ходе  совещания  Инна Левченко отметила, что размер платы за жилищно-коммунальные услуги от данных нововведений для граждан  не увеличится, и будет по-прежнему в пределах  действующего с 1 ноября 2016 года норматива потребления  коммунальных услуг,  и  подчеркнула, что в домах, в которых потребление  вышеуказанных  коммунальных услуг  меньше норматива, платеж будет фиксироваться по факту потребленных услуг,  а где больше – в пределах норматива.

Представителям управляющих компаний было разъяснено о необходимости подробно указать в платежных документах, которые жители региона получат в феврале, значение каждой строки по начислению платы за приобретенные коммунальные ресурсы, используемые в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, а на оборотной  стороне квитанции еще раз напечатать размеры нормативов, уставленных Управлением по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области.

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В Пензе состоялось рабочее совещание по вопросу включения общедомовых нужд в жилищную услугу
 В ходе совещания Инна Левченко отметила, что размер платы за жилищно-коммунальные услуги от данных нововведений для граждан не увеличится
 
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