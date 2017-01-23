|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
В Пензе состоялось рабочее совещание по вопросу включения общедомовых нужд в жилищную услугу
Сегодня в Пензе
|
Совещание по вопросам, возникшим в связи с включением с 1 января 2017 года расходов на приобретение коммунальных ресурсов, используемых в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, в размер платы за содержание жилого помещения, прошло в Госжилстройтехинспекции Пензенской области 20 января 2017 года. В ходе совещания Инна Левченко отметила, что размер платы за жилищно-коммунальные услуги от данных нововведений для граждан не увеличится, и будет по-прежнему в пределах действующего с 1 ноября 2016 года норматива потребления коммунальных услуг, и подчеркнула, что в домах, в которых потребление вышеуказанных коммунальных услуг меньше норматива, платеж будет фиксироваться по факту потребленных услуг, а где больше – в пределах норматива. Представителям управляющих компаний было разъяснено о необходимости подробно указать в платежных документах, которые жители региона получат в феврале, значение каждой строки по начислению платы за приобретенные коммунальные ресурсы, используемые в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, а на оборотной стороне квитанции еще раз напечатать размеры нормативов, уставленных Управлением по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области.
Совещание по вопросам, возникшим в связи с включением с 1 января 2017 года расходов на приобретение коммунальных ресурсов, используемых в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, в размер платы за содержание жилого помещения, прошло в Госжилстройтехинспекции Пензенской области 20 января 2017 года.
В ходе совещания Инна Левченко отметила, что размер платы за жилищно-коммунальные услуги от данных нововведений для граждан не увеличится, и будет по-прежнему в пределах действующего с 1 ноября 2016 года норматива потребления коммунальных услуг, и подчеркнула, что в домах, в которых потребление вышеуказанных коммунальных услуг меньше норматива, платеж будет фиксироваться по факту потребленных услуг, а где больше – в пределах норматива.
Представителям управляющих компаний было разъяснено о необходимости подробно указать в платежных документах, которые жители региона получат в феврале, значение каждой строки по начислению платы за приобретенные коммунальные ресурсы, используемые в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, а на оборотной стороне квитанции еще раз напечатать размеры нормативов, уставленных Управлением по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области.
Новость: Дмитрий Раткин 23 января 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru