ПРОФИЛАКТИКА ПО-ПОЛИЦЕЙСКИ

Массовая профилактическая акция прошла в Сердобском районе. С целью стабилизации оперативной обстановки, а также обеспечения общественного порядка правоохранители и члены народной дружины провели совместный рейд.

«Всего за период проведения мероприятий сотрудниками полиции было раскрыто и возбуждено 17 уголовных дел: кражи, побои, нанесение телесных повреждений в быту, а также по 228 статье -незаконный оборот наркотических средств»,- комментирует Анатолий Трыханов, начальник Управления охраны общественного порядка УМВД России по Пензенской области.

В период оперативно-профилактической акции народной дружиной и полицейскими было выявлено и пресечено более 100 административных правонарушений.

«Сотрудниками ГИБДД за нарушение правил дорожного движения было выявлено 269 административных нарушений за вождение в состоянии алкогольного опьянения было задержано 5 нетрезвых водителей»,- комментирует Анатолий Трыханов.

Из магазинов Сердобска общественниками и стражами правопорядка из незаконного оборота была изъята контрафактная продукция разных видов.

«Было изъято 15 единиц мужских маек, 20 DVD-дисков, а также 7,5 литров боярышника», - комментирует старший инспектор отдела организации применения административного законодательства УМВД России по Пензенской области, Евгений Панин.

По итогам рейда грубых нарушений общественного порядка не было допущено и особо тяжких преступлений на территории Сердобского района не совершено. Весь изъятый контрафакт будет направлен для рассмотрения и принятия решения в судебные органы.