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ПРОФИЛАКТИКА ПО-ПОЛИЦЕЙСКИ
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Массовая профилактическая акция прошла в Сердобском районе. С целью стабилизации оперативной обстановки, а также обеспечения общественного порядка правоохранители и члены народной дружины провели совместный рейд.
«Всего за период проведения мероприятий сотрудниками полиции было раскрыто и возбуждено 17 уголовных дел: кражи, побои, нанесение телесных повреждений в быту, а также по 228 статье -незаконный оборот наркотических средств»,- комментирует Анатолий Трыханов, начальник Управления охраны общественного порядка УМВД России по Пензенской области.
В период оперативно-профилактической акции народной дружиной и полицейскими было выявлено и пресечено более 100 административных правонарушений.
«Сотрудниками ГИБДД за нарушение правил дорожного движения было выявлено 269 административных нарушений за вождение в состоянии алкогольного опьянения было задержано 5 нетрезвых водителей»,- комментирует Анатолий Трыханов.
Из магазинов Сердобска общественниками и стражами правопорядка из незаконного оборота была изъята контрафактная продукция разных видов.
«Было изъято 15 единиц мужских маек, 20 DVD-дисков, а также 7,5 литров боярышника», - комментирует старший инспектор отдела организации применения административного законодательства УМВД России по Пензенской области, Евгений Панин.
По итогам рейда грубых нарушений общественного порядка не было допущено и особо тяжких преступлений на территории Сердобского района не совершено. Весь изъятый контрафакт будет направлен для рассмотрения и принятия решения в судебные органы.
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