БОЛЬШОЙ КУШ

Охотились исключительно за крупной добычей. Свой куш трое жителей Тольятти тщательно высматривали и планировали преступление. Во время первого разбойного нападения действовали по чёткому плану: чтобы завладеть большой суммой денег спровоцировали драку.

«Потерпевший находился на парковке в машине на пассажирском сиденье. Обвиняемый подошел к нему с целью спровоцировать конфликт, попросил закурить, а затем начал наносить удары через открытое окно», - рассказал следователь СЧ СУ УМВД России по Пензенской области Михаил Узерцов.

В это время его сообщник похитил из машины сумку, в которой находились 4 миллиона рублей. Второй визит в Пензу подельники совершили уже в марте. Несколько дней они выслеживали новую жертву. Внимание снова привлекла ручная кладь, предположительно с крупной суммой денег.

«Когда потерпевший подошел к своему автомобилю, обвиняемые напали на него, прыснули в лицо из перцового баллончика и начали избивать, рассчитывая, что мужчина перестанет сопротивляться и отдаст им сумку. Из-за полученных телесных повреждений потерпевший не смог удерживать сумку, злоумышленники вырвали ее и убежали», - сообщили в полиции.

9 миллионов рублей сообщники поделили между собой. Поиски грабителей продолжались несколько месяцев. Подозреваемые в серии грабежей оказались ранее судимыми. Материалы по данному делу переданы в суд.