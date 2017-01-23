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 Понедельник, 23 января 2017
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БОЛЬШОЙ КУШ
Сегодня в Пензе
 
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Охотились исключительно за крупной добычей. Свой куш трое жителей Тольятти тщательно высматривали и планировали преступление. Во время первого разбойного нападения действовали по чёткому плану: чтобы завладеть большой суммой денег спровоцировали драку.

«Потерпевший находился на парковке в машине на пассажирском сиденье. Обвиняемый подошел к нему с целью спровоцировать конфликт, попросил закурить, а затем начал наносить удары через открытое окно», - рассказал следователь СЧ СУ УМВД России по Пензенской области Михаил Узерцов.

В это время его сообщник похитил из машины сумку, в которой находились 4 миллиона рублей. Второй визит в Пензу подельники совершили уже в марте. Несколько дней они выслеживали новую жертву. Внимание снова привлекла ручная кладь, предположительно с крупной суммой денег.

«Когда потерпевший подошел к своему автомобилю, обвиняемые напали на него, прыснули в лицо из перцового баллончика и начали избивать, рассчитывая, что мужчина перестанет сопротивляться и отдаст им сумку. Из-за полученных телесных повреждений потерпевший не смог удерживать сумку, злоумышленники вырвали ее и убежали», - сообщили в полиции.

9 миллионов рублей сообщники поделили между собой. Поиски грабителей продолжались несколько месяцев. Подозреваемые в серии грабежей оказались ранее судимыми. Материалы по данному делу переданы в суд.

Новость: Елена Кандрина 23 января 2017
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