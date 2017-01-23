Принято считать, что политические партии обращаются к своим предвыборным программам только в период избирательной кампании. Между тем, именно этот документ должен быть стержнем всей партийной деятельности, ведь в нём отражены те обещания, в которые поверил избиратель и сделал выбор в пользу партии. «Единая Россия» позиционирует себя как партия реальных дел, а потому работу над своей программой продолжает и после выборов...

XVI Съезд «Единой России» начался с обсуждения первых итогов реализации предвыборной программы. Более трёх тысяч человек из разных регионов страны приехали в столицу, чтобы обсудить, насколько эффективно партийцы сработали за первые четыре месяца после выборов в Государственную Думу VII созыва. В одном из павильонов ВДНХ расположились дискуссионные площадки, посвящённые ключевым сферам жизни страны. На каждой работали делегаты от Пензенской области – секретари первичных отделений партии, а также приглашённые участники.

Член Генерального Совета Партии «Единая Россия», Секретарь Пензенского регионального отделения Партии «Единая Россия», Валерий Лидин, отметил: «Съезд является важным политическим событием в жизни страны. Наши делегаты получили прекрасную возможность высказать свою позицию. Они поделились опытом работы своих первичных отделений, выказали предложения по усовершенствованию нормативно-правовой базы во всех сферах, задали вопросы руководителям министерств, ведомств, модераторам площадок. Я уверен, что они после съезда обязательно поделятся со своими коллегами впечатлениями от услышанного здесь».

А сказано здесь было много: на каждой площадке с представителями регионов общались руководители профильных министерств и ведомств, председатели комитетов Госдумы и члены Генерального совета партии. Делегаты и приглашённые участники Съезда могли задать им любой вопрос. Секретарь первичного отделения партии Первомайского района Пензы, Светлана Кудинова, возглавляющая городской Центр технологического обучения, поинтересовалась: когда в России будет внедряться Концепция развития технологического образования?

«На нашей площадке говорили об образовании, в целом, и о технологическом образовании, в частности. Совсем недавно вышел проект Концепции развития дополнительного образования, а именно – технологического. Он позволит решить вопросы профориентации и воспитания культуры самоопределения в школьниках, чтобы они могли грамотно выбрать профессию. В документе две основные задачи – материально-техническое оснащение предмета «Технология» и повышение образовательного уровня учителей данного предмета. Концепцию пообещали принять уже в этом году.

В ходе общения с коллегами я поделилась опытом Пензенской области. Рассказала о региональных профориентационных проектах – «1000-list-nik», «Обучение через предпринимательство». А в Пензе это – муниципальный кластерный проект «PROдвижение», — пояснила Светлана Петровна.

Идею внедрения в систему образования такой Концепции с воодушевлением восприняли все участники площадки, а учителя технологии – особенно! Секретарь первичного отделения Партии «Единая Россия» г. Никольска, учитель средней школы №4 г. Никольска, Андрей Барышев, подчеркнул: «Очень важно, что сейчас стали активнее обсуждать тему трудового образования и воспитания школьников. Технологии давно шагнули вперёд, и школа не должна отставать от этого прогресса. Пока же ребята не получают должного технологического образования в школе. Мы должны прививать учащимся технологическую культуру».

Ещё одно важное новшество ожидает и высшую школу. В России готовится совершенно новый закон – «О науке». Член Президиума политсовета регионального отделения Партии «Единая Россия», Ректор ПГУ, Александр Гуляков, отметил: «Это придаст развитию науки определённую динамику. Система высшего образования сейчас является одним из основных звеньев в развитии науки. Если раньше упор делался на академические и ведомственные научно-исследовательские институты, а вузы были где-то на периферии, то теперь большое внимание уделяется именно университетской науке, которая сегодня прирастает на 20%. Наши учёные имеют возможность выигрывать гранты, участвовать в федеральных целевых программах, делать работы, которые внедряются в практику. Это очень здорово!»

Но школам и вузам предшествуют детские сады. Дошкольное образование стало ещё одной темой обсуждения на площадке «Умная сила и культурное лидерство».

Секретарь первичного отделения Партии «Единая Россия» с. Бессоновка, Директор начальной школы-детского сада с. Бессоновка. Светлана Серебрякова, поделиласть впечатлениями: «В ходе дискуссии говорили о дошкольном образовании, о единых стандартах, о решении проблем с очерёдностью. Последняя проблема ещё недавно была актуальна для нашего Бессоновского района. Но в связи с реконструкцией детского сада проблему устранили. Но это касается только деток с трёх лет. А сейчас встаёт вопрос об обеспечении местами в садиках детей с полутора лет. Мамы хотят выходить на работу раньше. Поэтому так нужны дополнительные места в младших группах. Сегодняшнее общение на дискуссионной площадке внушило надежду на то, что и эта проблема будет решена».

Скорейшего решения требует и другая проблема – обеспечение жителей сельской глубинки качественной медицинской помощью. Об этом шла речь на другой площадке под названием «Здоровое будущее». Врач – стоматолог Пензенской районной больницы, Лариса Клочкова, поделилась с коллегами достижениями регионального здравоохранения. Когда за каждой цифрой – человеческая жизнь, эффективность работы на лицо!

«Главная идея, прозвучавшая в ходе работы дискуссионной площадки «Здоровое будущее», - повышение качества и доступности медицинской помощи нашему населению. Для Пензенской области эти задачи также в приоритете. Результаты уже проделанной в регионе работы радуют. В области уменьшился показатель детской смертности, увеличился процент выявления онкологии на ранних стадиях. Открываются новые ФАПы, строятся амбулатории, что, естественно, делает медицинскую помощь на селе доступнее. Ещё одно значимое обстоятельство – наличие в области Центральной диспетчерской скорой помощи, что позволяет оказывать неотложную помощь населению в короткие сроки. Я считаю, что здоровое население – это здоровое общество», — подчеркнула делегат Съезда.

Здоровое общество – это общество социально ответственное. На профильной площадке единороссы говорили о мерах поддержки различных категорий граждан.

Секретарь Городищенского местного отделения Партии «Единая Россия», Директор КЦСОН Городищенского района, Галина Юрлова, пояснила: «Что касается социальной политики, прозвучали предложения по программе «Старшее поколение». В частности, говорили о необходимости строительства и реконструкции домов – интернатов для людей пожилого возраста и инвалидов. Говорили и о молодёжи и о благосостоянии всего населения в целом».

Участники Съезда не обошли вниманием и культуру. И вновь в центре внимания – село!

Секретарь первичного отделения Партии «Единая Россия» с. Чемодановка, Директор средней школы, Елена Пугачёва, призналась:

«Мне особенно близки вопросы, связанные с развитием сельской местности, и в ходе дискуссии эта тема активно обсуждалась. Шла речь о строительстве и реконструкции домов культуры, памятников, об открытии в сёлах кинотеатров, о пропаганде именно отечественного кино».

Но, пожалуй, самое активное обсуждение шло на площадке под названием «Быть хозяином в собственном доме», где речь шла об эффективности местного самоуправления. Кроме секретарей первичных отделений, сюда пригласили глав городских администраций.

Член Президиума политсовета регионального отделения партии «Единая Россия», Глава Администрации г. Пензы, Виктор Кувайцев, отметил: «Первый вопрос, который мы обсуждали, был посвящён возможным вариантам управления многоквартирными домами. Речь шла об управляющих компаниях, их лицензировании. В абсолютном большинстве коллеги убеждены, что управляющая компания будущего – это не та, которая управляет только денежными потоками. Она должна быть материально-технически обеспечена изначально, чтобы полноценно выполнять все свои задачи. Это проблема не только Пензы, но и многих городов. А некоторые коллеги преуспели в том, что у них на рынке есть авторитетные компании и они призывают жителей сделать правильный выбор. Причём, многие настаивают на том, чтобы решение принималось не 2/3 голосов жителей, а хотя бы 50% плюс 1. Это позволит провести естественный отбор имеющих лицензию компаний и исключить компании – дублёры.

Второй вопрос – принятие закона о заключении прямых договоров на поставку энергоресурсов. Участники дискуссии выразили мнение, что такой закон уже необходим! Для города это хорошая перспектива».

Заместитель Секретаря Пензенского регионального отделения Партии «Единая Россия», заместитель Председателя Законодательного Собрания Пензенской области, Александр Ерёмкин, добавил: «Тематика дискуссии была разнообразной. Во-первых, обслуживание многоквартирных домов. Управляющие компании должны работать не на оборотных средствах, а на прибыли за счёт эффективного труда. Говорили о штрафных санкциях, лишении лицензий. Во-вторых, обсуждали тему тарифов. Они не должны превышать рамок, установленных на федеральном уровне. Партия обязуется следить за этим, чтобы граждане не страдали от недобросовестных коммерсантов. В-третьих, подняли тему капитального ремонта. Наша область имеет положительный опыт в этой работе. Но важно не только обеспечить платёжную дисциплину населения, а ещё и следить за качеством выполняемых работ. Ну и, наконец, четвёртая тема – ипотека. Участники дискуссии выразили единодушное мнение о том, что процентную ставку нужно снижать. Тогда строительная отрасль будет развиваться, а население получит возможность приобрести своё жильё».

Решение всех затронутых проблем в абсолютном большинстве упирается в финансы. Об экономическом благосостоянии России говорили на одноимённой площадке.

Заместитель Секретаря Пензенского регионального отделения Партии «Единая Россия», Руководитель Пензенской региональной общественной приёмной Партии «Единая Россия», Председатель счётной палаты Пензенской области, Михаил Макаров, подчеркнул: «Мне понравилось, когда председатель комитета Государственной Думы, Андрей Михайлович Макаров, призвал всех к «секунде тишины» - послушать, как звучит зал, как активно делегаты обсуждают социальные вопросы, особенно, то, что касается финансовой стороны решения социальных проблем. В центре нашего обсуждения – вопросы роста экономики. Один из самых актуальных вопросов сегодня – перенастройка на новую экономическую систему. Идет обсуждение вопросов ослабления налогового бремени на малый и средний бизнес. Мы обсуждали, что можно сделать, чтобы эту нагрузку снизить. Как сказал Президент Владимир Путин, нужно эффективно использовать все имеющиеся ресурсы, чтобы достичь стабильности в экономическом росте».

Экономический рост, качественное образование, доступная медицина – всё это требует грамотного законодательного сопровождения. Есть закон – есть алгоритм действий! О совершенствовании российского законодательства пензенские парламентарии говорили на площадке «Качество государства».

Заместитель Секретаря Пензенского регионального отделения Партии «Единая Россия», Руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Пензенской области, Вадим Супиков, отметил: «Сегодня партией принята социально ответственная повестка. На площадке речь шла о народном контроле, об ответственности партии за принятое решение. Особо подчеркнули важность предоставления населению качественных услуг. Даже рассматривалась возможность внедрения системы наказаний за невыполнение этого требования. Ещё одна тема – защита интересов инвесторов. Сегодня, по инициативе Президента, населению страны активно предоставляются земли, в том числе, и для предпринимательской деятельности. Если в течение пяти лет проект успешно действует, земля переходит в собственность. Этот процесс стартовал на территории Дальнего Востока. Сегодняшний съезд – хорошая школа для регионов. Нам задали вектор дальнейшего движения. Все сегодняшние наработки мы обязательно примем к сведению в нашей законодательной деятельности».

Валерий Лидин добавил: «Сегодня на площадке «Качество государства» как раз говорили про те требования, которые касаются совершенствования нашего законодательства на региональном и федеральном уровнях. В ходе беседы не раз было подчеркнуто, что качество жизни населения остается приоритетным направлением в работе партии».

Эффективная работа на всех уровнях партии – главная задача единороссов. Об этом Председатель Партии, Дмитрий Медведев, говорил уже во второй день Съезда, на пленарном заседании.

Доверие граждан единороссы считают главным своим достижением. Особо его на себе ощутили избранные в ходе прошедших выборов депутаты Государственной Думы.

Депутат фракции «Единая Россия» Государственной Думы РФ VII созыва, Сергей Есяков, пояснил: «Если же подводить итоги работы состава партии, который избирался пять лет назад, то, на мой взгляд, главное достижение – рост доверия людей к Партии. Недавние выборы в Государственную Думу только подтвердили это. Все понимают, что время сейчас непростое: ситуация в экономике, в международной политике сложная. И в этих условиях сохранить высокую степень доверия среди граждан – большое достижение».

Ещё одно достижение, из которого, по сути, вытекает первое, - это масштабные партийные проекты, охватывающие все сферы жизни граждан страны. Их эффективность ощутили на себе и жители Пензенской области. Партийные проекты продолжат свою жизнь – важное заявление, сделанное в ходе Съезда.

«Все направления дальнейшей работы Партии, озвученные на пленарном заседании, важны для жителей нашей страны! Сегодня большое внимание уделяется работе первичных отделений. Дмитрий Медведев подчеркнул необходимость повышения их роли в управлении Партии, в партийном процессе. Что касается партийных программ, то сегодня отметили, что они имеют не краткосрочный характер, а являются непрерывными. Более того – появляются новые! Некоторые уже постепенно внедряются. Например, в Пензенской области это программа «Наш двор». Всё это очень важно!» — подчеркнул Сергей Есяков.

Депутат фракции «Единая Россия» Государственной Думы РФ VII созыва, Иван Фирюлин, добавил: «Я считаю, что Съезд прошёл в плановом порядке. Подведены итоги того, что сделано уже после избрания в Государственную Думу, в каком направлении мы двигаемся и выполняем свою программу, с которой шли к избирателям. Мне сегодня отрадно, что руководители всех площадок подтвердили: мы идем правильным курсом! Конечно, есть проблемы, но большинство задач реально исполняется. Важно, что сегодня по-иному заговорили об экономике. Все признали, что сельское хозяйство развивается. Все-таки у нас область и промышленная, и аграрная. Для нас важно, что это – приоритет партии и Правительства. Нужно поддерживать людей, искать точки роста и создавать максимально комфортные условия».

Приоритетная задача партии – создание комфортных условий для жизни и деятельности граждан – является важнейшей и для региональной власти. Участие в Съезде принял Губернатор Пензенской области, Иван Белозерцев:

«В зале царит доброжелательная атмосфера. Мы заслушали обращение Президента РФ, которое огласил Дмитрий Медведев. В этом обращении Президент сказал: «Программа развития партии – это программа развития страны». Медведев обозначил в своем докладе ключевые точки развития «Единой России». Для меня, как для Губернатора, очень важно, что в рамках реализации партийных проектов «Единой России» продолжится финансовая поддержка социально значимых региональных программ, в том числе, и в нашей области. Например, строительство школ. Кроме новой школы в «Спутнике», которая уже построена, мы начинаем строительство еще нескольких школ. И, конечно, участие федерального центра в этом строительстве – большая помощь региону. Также очень важно, что сегодня на Съезде партии Дмитрий Анатольевич Медведев подтвердил, что продолжится финансирование программы «Наш дом - наш двор». Для её реализации в федеральном бюджете запланировано 20 миллиардов рублей. Это тоже большая поддержка регионам! Несколько лет назад мы приняли региональную программу развития дворовых территорий и выделяли средства гражданам на их благоустройство, но федеральная поддержка позволит значительно ускорить реализацию этой программы».

В ходе XVI Съезда также произошла ротация кадров в высшем партийном составе. Но ключевые позиции остались неизменными. Председателем Партии вновь избран Дмитрий Медведев, Секретарём Генерального Совета — Сергей Неверов. В ходе Съезда в Генеральный совет Партии вошёл Секретарь Пензенского регионального отделения, Валерий Лидин.