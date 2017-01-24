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 Вторник, 24 января 2017
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В 2017 году в регионе будет продолжена массовая диспансеризация жителей региона
Сегодня в Пензе
 

В 2017 году в регионе будет продолжена массовая диспансеризация жителей региона. Медицинскому обследованию, по информации министерства здравоохранения Пензенской области, подлежат 256 870 человек.

Диспансеризация помогает жителям области проконтролировать свое здоровье, а также выявить и вылечить на ранней стадии опасные заболевания, напоминают в Минздраве.

На первичном осмотре проверяют общее состояние здоровья, проводят анкетирование, измеряют антропометрические данные, артериальное и внутриглазное давление, анализируют состав крови и мочи, а также делают флюорографию, маммографию, ЭКГ и УЗИ. При необходимости пациент направляется  на второй этап диспансеризации, где проводится более подробный осмотр по определенному профилю.

В 2017 году диспансеризации подлежат граждане следующих годов рождения: 1999, 1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 1933, 1930, 1927, 1924, 1921.

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