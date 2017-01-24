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 Вторник, 24 января 2017
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Михаил Сарафанников провел объезд микрорайона «Стрела»
Сегодня в Пензе
 

В целях соблюдения правил благоустройства при производстве ремонтно-строительных работ 23 января заместитель главы администрации Железнодорожного района города Пензы Михаил Сарафанников провел объезд микрорайона «Стрела». Он проверил  содержание территорий строительных площадок, размещенных по улице Луначарского.

Во время осмотра были зафиксированы факты нарушения. В частности, на некоторых объектах отсутствовал информационный щит с названием организации, ведущей работы, указанием телефонов ответственных лиц и сроков начала и окончания строительства, ограждение содержалось в ненадлежащем техническом состоянии.

По выявленным нарушениям Правил благоустройства, соблюдения чистоты и порядка в городе Пензе, утвержденных решением Пензенской городской Думы от 26.06.2009 № 66-7/5, возбуждены административные производства, ответственность за которые предусмотрена ст. 3.1 Закона Пензенской области от 02.04.2008 № 1506-ЗПО «Кодекс Пензенской области об административных правонарушениях».

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