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«Что? Где? Когда?»
Сегодня в Пензе
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Региональный этап игры «Что? Где? Когда?» среди районных/городских команд школьников пройдет 26 января. Игра пройдет синхронно среди 38 районных/городских команд – победителей муниципальных этапов. В Пензе игра пройдет в 11.00 в актовом зале Института регионального развития Пензенской области по адресу: ул. Чаадаева, 119. По итогам игр сильнейшая из команд регионального этапа будет представлять Пензенскую область на Интеллектуальной олимпиаде Приволжского федерального округа в феврале этого года в Ульяновске. Игра проводится в рамках реализации регионального проекта «Интеллектуальные игры» и проведения отборочных этапов соревнования для участия в Интеллектуальной олимпиаде Приволжского федерального округа. Проект стартовал в сентябре 2016 года и нацелен на массовое вовлечение школьников в движение Пензенской Лиги Интеллектуальных Игр, на выявление талантливых детей, их продвижение.
Региональный этап игры «Что? Где? Когда?» среди районных/городских команд школьников пройдет 26 января. Игра пройдет синхронно среди 38 районных/городских команд – победителей муниципальных этапов. В Пензе игра пройдет в 11.00 в актовом зале Института регионального развития Пензенской области по адресу: ул. Чаадаева, 119.
По итогам игр сильнейшая из команд регионального этапа будет представлять Пензенскую область на Интеллектуальной олимпиаде Приволжского федерального округа в феврале этого года в Ульяновске.
Игра проводится в рамках реализации регионального проекта «Интеллектуальные игры» и проведения отборочных этапов соревнования для участия в Интеллектуальной олимпиаде Приволжского федерального округа. Проект стартовал в сентябре 2016 года и нацелен на массовое вовлечение школьников в движение Пензенской Лиги Интеллектуальных Игр, на выявление талантливых детей, их продвижение.
Новость: Министерство образования Пензенской области 24 января 2017
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