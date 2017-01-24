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 Вторник, 24 января 2017
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В «Цыганском поселке» планируется строительство канализационных сетей
Сегодня в Пензе
 

В администрации Октябрьского района проведена встреча с собственниками индивидуальных жилых домов микрорайона «Цыганский поселок». Основным вопросом стало проектирование и строительство канализационных сетей по улицам 1-ой, 2-ой Офицерской, 1-му  и 4-му Офицерскому проездам, проспекту Победы. 

В мероприятии приняли участие заместитель начальника Управления ЖКХ города Пензы Михаил Глушков, заместитель главы администрации Октябрьского района Вадим Муравлев, представители подрядных организаций.

На встрече присутствовали собственники более 90 индивидуальных жилых домов. Строительство канализационных сетей запланировано в рамках реализации федеральной целевой программы «Чистая вода».

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