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Клуб «Активных» презентовал свою работу
Сегодня в Пензе
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На базе ГАПОУ ПО «Пензенский колледж современных технологий переработки и бизнеса» состоялся тренинг-презентация Клуба «Активных» Молодежного центра «Юность» города Пензы. Мероприятие провела организатор Клуба «Активных» психолог Юлия Мереняшева. Целью презентации стало знакомство молодежи с программой Клуба «Активных». У студентов была возможность познакомиться с организатором программы, попробовать себя в упражнениях, задать интересующие вопросы. В основу программы Клуба «Активных» войдут - тренинги, семинары, мастер-классы по разным направлениям, которые в дальнейшем в совокупности с участием в социально значимых мероприятиях будут влиять на всестороннее развитие личности молодого человека. Здесь ждут всех, кто хочет развиваться, вести активную творческую деятельность и тех, кто готов стать частью актива не только молодежного центра, но и частью актива молодежи города Пензы.
На базе ГАПОУ ПО «Пензенский колледж современных технологий переработки и бизнеса» состоялся тренинг-презентация Клуба «Активных» Молодежного центра «Юность» города Пензы. Мероприятие провела организатор Клуба «Активных» психолог Юлия Мереняшева.
Целью презентации стало знакомство молодежи с программой Клуба «Активных». У студентов была возможность познакомиться с организатором программы, попробовать себя в упражнениях, задать интересующие вопросы.
В основу программы Клуба «Активных» войдут - тренинги, семинары, мастер-классы по разным направлениям, которые в дальнейшем в совокупности с участием в социально значимых мероприятиях будут влиять на всестороннее развитие личности молодого человека.
Здесь ждут всех, кто хочет развиваться, вести активную творческую деятельность и тех, кто готов стать частью актива не только молодежного центра, но и частью актива молодежи города Пензы.
Новость: Администрация города Пензы 24 января 2017
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