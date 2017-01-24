Клуб «Активных» презентовал свою работу

На базе ГАПОУ ПО «Пензенский колледж современных технологий переработки и бизнеса» состоялся тренинг-презентация Клуба «Активных» Молодежного центра «Юность» города Пензы. Мероприятие провела организатор Клуба «Активных» психолог Юлия Мереняшева.

Целью презентации стало знакомство молодежи с программой Клуба «Активных». У студентов была возможность познакомиться с организатором программы, попробовать себя в упражнениях, задать интересующие вопросы.

В основу программы Клуба «Активных» войдут - тренинги, семинары, мастер-классы по разным направлениям, которые в дальнейшем в совокупности с участием в социально значимых мероприятиях будут влиять на всестороннее развитие личности молодого человека.

Здесь ждут всех, кто хочет развиваться, вести активную творческую деятельность и тех, кто готов стать частью актива не только молодежного центра, но и частью актива молодежи города Пензы.