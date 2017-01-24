Cостоялось совещание, которое провел глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев. На совещании обсуждались основные направления деятельности администрации города Пензы в 2017 году в различных сферах городского хозяйства.



В совещании приняли участие первый заместитель главы администрации города Сергей Волков, заместители Ирина Ширшина, Андрей Шевченко и другие ответственные лица.

Начальники управлений, представляя планы работы в сфере управления муниципальным имуществом, бюджетной и налоговой политики, экономики, контроля за использованием муниципальных земель, образования, социальной защиты населения, культуры, физической культуры и спорта в 2017 году, высказали свои предложения по оптимизации деятельности подведомственных структур, обозначяя цифры затрат и доходов, которые планируется получить.

Глава администрации города Виктор Кувайцев отметил, что работа всех подразделений администрации города должна быть направлена на увеличение доходной части бюджета.



- Мы должны продолжить работу по наполнению бюджета города, повышать уровень эффективности использования муниципального имущества и муниципальных земель, вместе с налоговой инспекцией принимать все возможные меры воздействия к неплательщикам, сводя количество должников к минимуму. Резервы у нас есть, - подчеркнул Виктор Кувайцев, подводя итоги совещания.



Также, Виктор Кувайцев поручил начальнику УЖКХ г.Пензы Андрею Гришину разработать механизм учета зеленых насаждений на муниципальных земельных участках, продаваемых в собственность, чтобы при их вырубке, собственник оплачивал восстановительную стоимость в полном объеме.

- Это серьезная статья доходов в бюджет и мы должны усилить здесь контроль, - отметил Виктор Николаевич.