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 Вторник, 24 января 2017
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Основные направления деятельности администрации города Пензы в 2017 году
Сегодня в Пензе
 

Cостоялось совещание, которое провел глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев.  На совещании обсуждались основные направления деятельности администрации города Пензы в 2017 году в различных сферах городского хозяйства. 

В совещании приняли участие первый заместитель главы администрации города Сергей Волков, заместители Ирина Ширшина, Андрей Шевченко и другие ответственные лица. 
Начальники управлений, представляя планы работы в сфере управления муниципальным имуществом, бюджетной и налоговой политики, экономики, контроля за использованием муниципальных земель, образования, социальной защиты населения, культуры, физической культуры и спорта в 2017 году, высказали свои предложения по оптимизации деятельности подведомственных структур, обозначяя цифры затрат и доходов, которые планируется получить. 
Глава администрации города Виктор Кувайцев отметил, что работа всех подразделений администрации города должна быть направлена на увеличение доходной части бюджета. 

- Мы должны продолжить работу по наполнению бюджета города, повышать уровень эффективности использования муниципального имущества и муниципальных земель, вместе с налоговой инспекцией принимать все возможные меры воздействия к неплательщикам, сводя количество должников к минимуму. Резервы у нас есть, - подчеркнул Виктор Кувайцев, подводя итоги совещания. 

Также, Виктор Кувайцев поручил начальнику УЖКХ г.Пензы Андрею Гришину разработать механизм учета зеленых насаждений на муниципальных земельных участках, продаваемых в собственность, чтобы при их вырубке, собственник оплачивал восстановительную стоимость в полном объеме. 

- Это серьезная статья доходов в бюджет и мы должны усилить здесь контроль, - отметил Виктор Николаевич. 

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