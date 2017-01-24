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Основные направления деятельности администрации города Пензы в 2017 году
Сегодня в Пензе
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Cостоялось совещание, которое провел глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев. На совещании обсуждались основные направления деятельности администрации города Пензы в 2017 году в различных сферах городского хозяйства. - Это серьезная статья доходов в бюджет и мы должны усилить здесь контроль, - отметил Виктор Николаевич.
Cостоялось совещание, которое провел глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев. На совещании обсуждались основные направления деятельности администрации города Пензы в 2017 году в различных сферах городского хозяйства.
- Это серьезная статья доходов в бюджет и мы должны усилить здесь контроль, - отметил Виктор Николаевич.
Новость: Администрация города Пензы 24 января 2017
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