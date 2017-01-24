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 Вторник, 24 января 2017
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«Как открыть музей?»
Сегодня в Пензе
 

В рамках городской стажировочной площадки «Гражданско-патриотическое воспитание в образовательном процессе» на базе школы №37 состоялось второе методическое занятие для заместителей директоров образовательных учреждений. 

Участники стажплощадки работали над темой «Метапредметные связи как средство формирования гражданско-патриотического воспитания в образовательном процессе». Педагогам были представлены урок-диспут по литературе «Кто такой истинный патриот», интегрированный урок русский язык /обществознание на тему «Философия человека в произведениях А.П. Чехова», возможности использования краеведческого музейного материала при проведении факультативных занятий по немецкому языку. 

Методист отдела краеведения ДЮЦ «Спутник» провела практикум «Как открыть музей?». В заключении экскурсоводы школьного музея организовали экскурсии с освещением проектной деятельности по музею Боевой Славы им. Н.Н. Воробьева и передвижной тематической выставке по материалам поискового отряда «Поиск-вездеход».

Новость: Администрация города Пензы 24 января 2017
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