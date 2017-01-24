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Местный житель ЗАТО Заречный подозревается в изнасиловании несовершеннолетней
Сегодня в Пензе
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Зареченским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Пензенской области возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего). По версии следствия, в январе 2017 года молодой человек пригласил к себе домой знакомую 17-летнюю девушку. Находясь в квартире подозреваемый применяя насилие, совершил в отношении несовершеннолетней насильственные действия сексуального характера. В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В ближайшее время следователи планируют предъявить данному лицу обвинение.
Зареченским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Пензенской области возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего).
По версии следствия, в январе 2017 года молодой человек пригласил к себе домой знакомую 17-летнюю девушку. Находясь в квартире подозреваемый применяя насилие, совершил в отношении несовершеннолетней насильственные действия сексуального характера.
В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В ближайшее время следователи планируют предъявить данному лицу обвинение.
Новость: Следственное управление РФ по Пензенской области 24 января 2017
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