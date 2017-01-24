В Пензенской области увеличились объемы производства продукции растениеводства и животноводства

По официальной информации, представленной Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области, в 2016 году в регионе валовой объем продукции отрасли сельское хозяйство составил 88,3 млрд рублей, что на 7,1% превышает показатель 2015 года (в сопоставимой оценке), индекс производства продукции аграрного сектора экономики региона в хозяйствах всех категорий составил 107,1.

В том числе увеличились объемы производства продукции растениеводства и животноводства на 7,6% и 6,5% соответственно. Увеличение показателей обусловлено ростом производительности труда в сельскохозяйственных организациях, которая составила в расчете на одного рабочего 3,9 млн рублей в год.