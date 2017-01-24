|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
В Пензенской области увеличились объемы производства продукции растениеводства и животноводства
Сегодня в Пензе
|
По официальной информации, представленной Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области, в 2016 году в регионе валовой объем продукции отрасли сельское хозяйство составил 88,3 млрд рублей, что на 7,1% превышает показатель 2015 года (в сопоставимой оценке), индекс производства продукции аграрного сектора экономики региона в хозяйствах всех категорий составил 107,1. В том числе увеличились объемы производства продукции растениеводства и животноводства на 7,6% и 6,5% соответственно. Увеличение показателей обусловлено ростом производительности труда в сельскохозяйственных организациях, которая составила в расчете на одного рабочего 3,9 млн рублей в год.
По официальной информации, представленной Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области, в 2016 году в регионе валовой объем продукции отрасли сельское хозяйство составил 88,3 млрд рублей, что на 7,1% превышает показатель 2015 года (в сопоставимой оценке), индекс производства продукции аграрного сектора экономики региона в хозяйствах всех категорий составил 107,1.
В том числе увеличились объемы производства продукции растениеводства и животноводства на 7,6% и 6,5% соответственно. Увеличение показателей обусловлено ростом производительности труда в сельскохозяйственных организациях, которая составила в расчете на одного рабочего 3,9 млн рублей в год.
Новость: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Пензенской области 24 января 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru