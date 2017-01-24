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 Вторник, 24 января 2017
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397 канистр спиртосодержащей жидкости хранил мужчина в Мокшанском районе
Сегодня в Пензе
 

Бессоновским межрайонным следственным отделом СУ Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего гражданина Республики Азербайджан. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (хранение в целях сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

По данным следствия, подозреваемый с целью дальнейшего сбыта приобрел у неустановленных лиц 397 канистр объемом 5 литров каждая со спиртосодержащей жидкостью, которую хранил в сарае в селе Подгорное Мокшанского района Пензенской области.

При химическом исследовании в изъятой спиртосодержащей жидкости были обнаружены в качестве микрокомпонентов – ацетон, 2-бутанон, этилбутират, изоамилол, бензальдегид, которые не являются естественным компонентом спирта, предназначенного для пищевых целей, и представляют опасность для жизни и здоровья человека.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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