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397 канистр спиртосодержащей жидкости хранил мужчина в Мокшанском районе
Сегодня в Пензе
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Бессоновским межрайонным следственным отделом СУ Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего гражданина Республики Азербайджан. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (хранение в целях сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). По данным следствия, подозреваемый с целью дальнейшего сбыта приобрел у неустановленных лиц 397 канистр объемом 5 литров каждая со спиртосодержащей жидкостью, которую хранил в сарае в селе Подгорное Мокшанского района Пензенской области. При химическом исследовании в изъятой спиртосодержащей жидкости были обнаружены в качестве микрокомпонентов – ацетон, 2-бутанон, этилбутират, изоамилол, бензальдегид, которые не являются естественным компонентом спирта, предназначенного для пищевых целей, и представляют опасность для жизни и здоровья человека. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
Бессоновским межрайонным следственным отделом СУ Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего гражданина Республики Азербайджан. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (хранение в целях сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
По данным следствия, подозреваемый с целью дальнейшего сбыта приобрел у неустановленных лиц 397 канистр объемом 5 литров каждая со спиртосодержащей жидкостью, которую хранил в сарае в селе Подгорное Мокшанского района Пензенской области.
При химическом исследовании в изъятой спиртосодержащей жидкости были обнаружены в качестве микрокомпонентов – ацетон, 2-бутанон, этилбутират, изоамилол, бензальдегид, которые не являются естественным компонентом спирта, предназначенного для пищевых целей, и представляют опасность для жизни и здоровья человека.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
Новость: Следственное управление РФ по Пензенской области 24 января 2017
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